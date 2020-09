Hledá se výherce více než miliardy korun! Přihlásit se musí do dvou dnů

Astronomická výhra padla už 17. března. Šťastnými čísly byly: 5, 7, 8, 16, 20 a dvě šťastné hvězdy: 2 a 12. Tato čísla natipoval šťastlivec ve skotském městě South Ayrshire, informuje deník The Sun.

Více informací o výherci zatím nikdo neví. Do dnešního dne se o výhru nepřihlásil. “Zoufale hledáme tohoto záhadného držitele ticketu, abychom mu mohli předat tuto obrovskou výhru,“ uvedl Andy Carter z loterijní společnosti.

Výhru si pokoušel jeden zájemce vybrat už na jaře. Ale neuspěl. Proč, to loterijní společnost neupřesnila. Šťastlivci už ale nezůstává moc času. O svou více než miliardu se musí přihlásit nejpozději do 13. září. Projít bude muset pečlivou kontrolou. “Stejně jako u všech hlavních cen, i tento požadavek prochází přísným ověřovacím procesem, který zajišťuje, že cenu lze vyplatit podle pravidel pro národní loterijní hru,“ upozornil mluvčí loterijní společnosti pro The Sun.

Jestli se o astronomickou výhru nikdo nepřihlásí, propadne a peníze loterijní společnost použije na dobročinné účely. Pokud výhra nakonec propadne, nepůjde o největší nevyzvednutou sumu. V roce 2012 si výherce nepřišel pro téměř 64 milionů liber, tedy pro necelé dvě miliardy korun.