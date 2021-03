Hledáte práci? Tyto chyby se mohou v životopisu zle vymstít. PŘEHLED

V Česku v minulých měsících začala růst nezaměstnanost. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že lidé si chtě nechtě budou muset hledat nové místo. Odborníci přitom radí věnovat velkou pozornost psaní životopisu. Ten totiž často rozhoduje. Jaké chyby jsou při jeho sestavování nejčastější? To zjistíte na následujících řádcích.

Je důležité si uvědomit, že doba pokročila a řada firem používá k prvotnímu posouzení uchazečů různé programy a automatické systémy. Pokud je tedy životopis špatně napsaný, teoreticky ho vůbec nemusejí vidět lidské oči, protože ho automat rovnou vyřadí.

"Optimalizujte svůj životopis tak, aby odpovídal požadavkům zaměstnavatele – použijte relevantní klíčová slova a vyhněte se těm, která nejsou vhodná pro roli, o kterou se ucházíte. V tom často pomůže, pokud si pročtete informace o dané společnosti, jimiž se prezentuje například na svých webových stránkách nebo sociálních sítích,“ doporučuje Jan Dvořák z Počítačové školy Gopas.

Chybou může být i použití stejného univerzálního životopisu pro všechny zaměstnavatele. Jeho "učesání" přitom může pomoct k průchodu do dalších kol výběrového řízení.

"Vždy se snažte vypíchnout relevantní pracovní zkušenosti a dovednosti, které jsou v inzerátu požadovány. Dbejte na správné řazení – zdůrazněte údaje, jimiž můžete podpořit to, že jste ten správný kandidát. V případě, že se nadšení pro vypsanou pozici nevejde do životopisu, využijte motivační dopis – zejména pokud nemáte pro danou pozici prokazatelné zkušenosti,“ radí Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Na škodu může být i to, pokud je životopis zbytečně dlouhý. Podle expertů jsou nepsaným stropem maximálně dvě stránky. Není potřeba vypisovat úplně všechny pracovní zkušenosti. Absolventi, kteří za sebou mají "jen" studium, se můžou pochlubit například i brigádami či účastí na různých školních olympiádách.

Zásadní je také pravopis a formátování životopisu, dokument je při hledání práce vaší vizitkou. Pokud se v psaní i a y či velkých písmen cítíte nejistí, není podle expertů žádnou ostudou požádat o pomoc - třeba kamarády nebo rodinu.

"Dbejte i na formátování. Vhodné je používat jeden řez písma, ideálně dobře čitelný. Šetřete barvami a efekty, už vůbec se nehodí vtipné piktogramy nebo obrázky. Životopis by měl být především přehledný a vizuálně jednoduchý. U většiny pracovních pozic nyní patří znalost práce se základními programy typu Word k předpokládaným dovednostem, takže to, že neumíte pracovat v dokumentu se styly, odrážkami nebo vložíte fotografii v nevhodném formátu, může rozhodnout o vyřazení vašeho životopisu,“ varuje Dvořák.

Odborníci také varují všechny, kteří by ve výběrovém řízení chtěli získat navrch tím, že si životopis trochu přikrášlí. Časté je podle personalistů například "čarování" s cizími jazyky.

"Úroveň jazykových znalostí lze jednoduše otestovat při pohovoru. A buďte si jistí, že to personalisté dělají. I další údaje lze v současném provázaném světe snadno na několik kliků prověřit, mnohé prozradí o uchazečích také sociální sítě. Proto doporučujeme před tím, než začnete rozesílat životopisy na všechny strany, upravit a updatovat profil a podívat se, co se o vás potenciální zaměstnavatel dočte na sociálních sítích nebo když si vaše jméno zadá do googlu,“ nabádá Novák.

