Hmyz se bude chovat pro lidskou spotřebu! Koupíte si ho?

Česko je v chovu hmyzu evropskou velmocí. Hmyz se ve velkém využívá třeba jako potrava pro zvířata. "Chováme potemníka brazilského neboli Zophobas morio. Měsíčně vyprodukujeme třeba 1500 kilo, samozřejmě při plné produkci, někdy jsou výkyvy," uvedl chovatel hmyzu Milan Bažant.

Chov hmyzu pro lidskou spotřebu je u nás zatím zakázaný. Některé druhy jsou přitom v potravinách povolené. "Saranče, cvrček, dva druhy larvy potemníka. A tyto druhy hmyzu mohou už být uváděny v potravinářských výrobcích, ale ještě se v České republice nesmí chovat," popsala ředitelka odboru Bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství Jitka Götzová.

To by nově mělo být možné od 14. prosince, vláda pro to v pondělí nastavila pravidla. "V podstatě se posvětilo ministerstvo zemědělství jako národní autorita, která má gesci v povolovacím řízení. To znamená, ministerstvo zemědělství povolí a státní veterinární správa bude v praxi kontrolovat," sdělil náměstek Jindřich Fialka.

Pro chov hmyzu budou platit pravidla jako pro chov běžných hospodářských zvířat. Státní veterinární správa (SVS) ale v souvislosti s tím neplánuje přijímat nové odborníky. "Stávající veterinární lékaři, kteří zde působí, mají určitě dostatek kompetencí a znalostí k tomu, aby zaručili průběh dozoru," sdělil mluvčí SVS Petr Majer.

Podle ministerstva zemědělství i chovatelů je zájem o chov hmyzu pro lidi velký, případní konzumenti ale podle ankety jasno nemají. Dvojice Čechů přitom vede největší hmyzí farmu na světě - ta stojí v Thajsku a měsíčně zpracuje kolem 15 tun živých cvrčků.