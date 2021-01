Hnilička na zakázané oslavě rozdělil sportovce. Část ho hájí, jiní odsuzují

Milan Hnilička už svoji chybu uznal a jako odpustek poslal 50 tisíc korun na charitu. Teď věří, že si zachová respekt sportovců jako nejvyšší muž Národní sportovní agentury.

"Pro mě to není jednoduché, byla to hloupá lidská chyba, hloupé rozhodnutí. Spousta lidí kolem sportu si je vědoma, co jsem za poslední tři roky pro sportovní prostředí udělal, já to beru jako své životní poslání," hájil se Hnilička.

K ožehavému tématu se ale málokdo chce veřejně vyjadřovat, někteří se ale přeci jen našli. "Že složil mandát a že si napařil nějakou pokutu, pro mě je to dostačující a v příštích měsících se ukáže, jestli mu bude sportovní prostředí dostatečně věřit," zhodnotil bývalý hokejový brankář Dominik Hašek.

"Milan Hnilička se chová papalášsky a jestli je chlap, tak by měl odstoupit. Zase se dostáváme do doby, kdy všichni jsme se rovni, ale bohužel někteří jsou si rovnější," myslí si bývalý skokan na lyžích Jakub Janda.

"Pokud si myslí, že to může dělat dál, tak si znovu musí získat respekt, což bude hodně těžké," reagoval kajakář Vavřinec Hradilek.

Milana Hniličky se zastali třeba Jaromír Jágr, Barbora Špotáková nebo fotbalový a hokejový svaz. "Rezignace předsedy Národní sportovní agentury by výrazně destabilizovala celou situaci ve sportovním prostředí," řekl ředitel komunikace Fotbalové asociace ČR (FAČR) Michal Jurman.

Jenže to vzbudilo bouři u odvěkých rivalů Slavie a Sparty. "SK Slavia Praha a AC Sparta Praha se distancují od prohlášení předsedy FAČR a odmítají, že by toto stanovisko vyjadřovalo názor fotbalového hnutí na celou kauzu," zveřejnily kluby.

Omluvu Milana Hniličky v úterý přijal i premiér Andrej Babiš, který přitom ještě o den dříve požadoval jeho konec i v Národní sportovní agentuře.