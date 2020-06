Hnízda jiřiček smetli ze střechy tlakovým čističem! Sousedi to natočili

Stalo se to v obci Tuhanec na Českolipsku. Majitel rodinného domu shazuje z rodinného domu zhruba 20 hnízd jiřiček pomocí tlakové myčky. Video natočil jeho soused a záběr umístil s kritickým popiskem na sociální síť. Video se začalo rychle šířit a pohoršení lidé případ oznámili policii, která ho začala prověřovat. Majitel domu se hájil tím, že jiřičky žádná vajíčka v hnízdech neměly a na práci si prý objednal soukromou firmu.

"Podkladový materiál jsme postoupili do přestupkového řízení inspekci životního prostředí,“ potvrdila mluvčí policie z České Lípy Ivana Baláková. Ničení ptačích hnízd je v Česku zakázané zákonem.

"Může být uložena sankce do výše 10 tisíc korun fyzickým osobám, pokud by to byla právnická osoba, tam je horní hranice až jeden milion korun,“ vysvětluje mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová.

Zákonná ochrana se vztahuje na ptačí hnízda, vejce a mláďata, včetně umělých hnízdišť. Od dubna do srpna je likvidovat možné není. "V této době nemohou dělat lidé nic, pokud nemají výjimku,“ říká Nastoupilová.

Tu uděluje v případě chráněných vlaštovek krajský úřad, v případě méně chráněných jiřiček pak inspekce životního prostředí. Ochránci přírody lidem radí před započetím hnízdního období dům opatřit plašiči v podobě lesklých předmětů či zavěšených imitací dravců nebo překážkami, které ptákům znemožní se na domech zahnízdit.