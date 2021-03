Hnutí ANO ztrácí přízeň voličů. Opoziční koalice naopak posilují

Přízeň voličů pro vládní hnutí ANO se neustále ztenčuje. A to ve prospěch dvou koalic složených z opozičních stran, vyplývá to z volebního modelu, který v pátek zveřejnila agentura Ipsos.

Kdyby se v únoru konaly volby do Poslanecké sněmovny, zvítězilo by hnutí ANO. V průzkumu pro Ipsos, který se uskutečnil ve dnech 15. až 19. února, deklarovalo tuto volební preferenci 25,4 % z 1002 dotázaných.

Druhým nejsilnějším politickým uskupením nadále zůstává koalice Pirátů a hnutí STAN, jíž by dalo hlas 24,9 % respondentů. A v pořadí třetím nejsilnějším subjektem, který by získal přízeň voličů, je koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Jejich lístky by vhodilo do volební urny 20,5 % respondentů předvolebního průzkumu mínění.

Do Poslanecké sněmovny by se dostaly ještě hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se ziskem 9,4 % a ČSSD (5,5 %). Naopak ze sněmovny by zmizeli Komunisté (4,8 %). Účast ve volbách deklarovalo v průzkumu 65 % oslovených respondentů.

Nové koalice berou vládnímu hnutí ANO voliče. Podívejte se na reportáž TV Nova: