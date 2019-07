Hnutí SPD by podpořilo vládu odborníků, na sjezdu změnilo název

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je připraveno podpořit vládní ANO, pokud by koaliční kabinet skončil a ANO sestavovalo vládu novou. Před tím by o tom ale nejprve jednali zástupci hnutí s prezidentem. V sobotu o tom rozhodli na své šesté celostátní konferenci. Miloš Zeman je podpořil videozdravicí. Delegáti se také dnes dohodli na změně názvu hnutí.

O dalším osudu vlády by mohlo být jasno v pondělí po jednání předsednictva ČSSD. Tam se rozhodne, jestli ministři strany zůstanou ve vládě Andreje Babiše, nebo svůj mandát složí. V takovém případě by SPD prý bylo připraveno ke spolupráci. I o tom jednalo na sobotním celostátním sjezdu na pražském Proseku. Pro SPD by prý byla přípustná pouze podpora vlády složené z odborníků, která by získala důvěru sněmovny a plnila písemně deklarované programové body hnutí.

"Prezident už veřejně tu variantu, aby se SPD zúčastnilo určité vládní konstelace, zmínil, to reflektujeme, padlo to i v projevu tady pana prezidenta na té konferenci, že ty podstatné věci jsme si už řekli, co a jak v té dané případné krizové situaci. Já to s panem prezidentem projednáno mám," sdělil předseda hnutí Tomio Okamura.

To ostatně i potvrdil prezident Zeman ve videozdravici: "Myslím si, že při našem posledním setkání jsme si všechno podstatné řekli. Mohu pouze opakovat, že vás nepokládám za extrémistickou, ale za radikální stranu. Že radikalismus znamená sestup ke kořenům a že všude v Evropě představují radikální strany část politického spektra."

Komunisti, s jejichž tichou podporou nyní ANO a ČSSD vládne, ale tuto variantu považují pouze za zbožné přání. "Deklarovaná vyjádření o případné podpoře vlády odborníků jsou již ohranou písničkou Tomia Okamury. Zbožné přání o pádu vlády současného premiéra dokládá touhu po moci této strany," sdělila poslankyně za KSČM Miloslava Vostrá.

SPD také oznámilo změnu názvu, odstraní z něj jméno zakladatele Tomia Okamury na jeho vlastní žádost. Hnutí je po čtyřech letech od svého vzniku prý už tak známé, že ho v názvu jmenovat nepotřebuje.