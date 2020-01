Holá hlava, kožní choroby a vlasatý Ken. Na trh míří nové panenky Barbie

Podle Mattela řada Barbie Fashionistas momentálně zahrnuje 176 modelů panenek s osmi různými typy těl, 35 odstíny pleti a 94 účesy.

"Jsou navržené tak, aby odrážely dívky, které vídáme v dnešním světě. V roce 2020 Barbie pokračuje na své cestě reprezentace globální rozmanitosti a různorodosti ve světě módních panenek, představením vícerozměrného pohledu na krásu a módu," řekl mluvčí Mattel portálu CBS News.

Well done to @Mattel for creating diverse #Barbie dolls to represent all women. I'm a really big fan of this initiative as it gives more choice and representation to young girls!https://t.co/PQ2imzdYFM — Lucy Buglass (@lucyjadebuglass) January 28, 2020

Kvůli návrhu panenky s vitiligem, kožní poruchou, která způsobuje ztrátu pigmentu, prý Mattel spolupracuje s dermatologem. Chce tak mít jistotu, že bude podoba panenky odpovídat skutečnosti. Podle mluvčího společnosti Mattel panenky poznamenané "skutečnými problémy" či vadami znovu definují, co to znamená být Barbie, nebo jako Barbie vypadat.

New Barbie doll with vitiligo. Also one with Alopecia available. Great to see this. @FaceEquality https://t.co/jxFg5jdNCc — Jules Carr (@JulesCarr654) January 27, 2020

Mattel také nabízí panenku bez vlasů, která má být inspirací pro dívky, které trpí vypadáváním vlasů například z důvodu nemoci, a odrazem současného trendu. Panenka vešla do prodeje poté, co americká kongresmanka Ayanna Pressleyová přiznala, že kvůli alopecii přišla o vlasy.

Na loňském modelu Barbie s protetickou končetinou s Mattelem spolupracovala 13letá aktivistka v oblasti zdravotního postižení Jordan Reevesová. Spolu s panenkou s protézou debutovala i Barbie na invalidním vozíku. Letos se panenka objeví na trhu v novém vzhledu, s tmavší pletí a zlatou protézou.

I haven't talked about this yet on Twitter, but this is a news troy about my sister and my Mom. They have been collecting the Barbie's with a prosthetic leg to donate to children at @shrinershosp https://t.co/dmEzIS44Tj — MDMRNuary (@MDMRN) September 20, 2019

Proměnou si projde i ikonický Ken. Typický krátký sestřih nahradí pořádně dlouhé "háro". Nová vizáž má symbolizovat odklon od stereotypu. Mattel byl v minulosti často kritizován pro nedostatek rozmanitosti svých "Barbín", posledních pět let tak prý strávil zaváděním rozmanitějších panenek do řad těch stávajících.

Geeking out freaking out w my new shipment! @IbtihajMuhammad and #KatherineJohnson dolls to put in my classroom! Love that my students see themselves in these dolls. Adding to my collection Cant wait for June @Barbie for the wheelchair and prosthetic limb dolls! pic.twitter.com/CEIiQtvseg — Alison Corneau (@a_corneau) February 26, 2019

Už v roce 2017 se objevila Barbie v hidžábu. Letos přibyla panenka se sluchovým postižením a naslouchátkem. V září 2019 přestavil Mattel řadu rodově neutrálních panenek zaměřených na děti, které prý "nechtějí, aby jejich hračky byly ovlivňované genderovými normami".