Holčička (3) se starala čtyři dny o bratra! Jejich rodiče byli mrtví

Na Velikonoční pondělí vyjížděla policie k domu v losangeleském Chatsworthu po telefonátu dědečka tříleté holčičky a jejího dvouměsíčního bratra. Muž se o svá vnoučata bál, jelikož o nich ani o jejich rodičích neměl dlouho žádné zprávy.

Když policie vešla do domu, objevila šestačtyřicetiletého Davida Parse a jeho osmatřicetiletou manželku Mihoko Koike Parsovou mrtvé. Podle policie manžel zabil ve čtvrtek 18. dubna svou manželku a poté i sebe, uvedl Sky News.

Děti tak zůstaly samotné celé čtyři dny, než je policie našla. Tříletá dívenka se však stala místní hrdinkou, jelikož se po celou dobu snažila starat o svého malého bratříčka.

I když byly děti dehydratované a hladové, byly v pořádku. Policie je odvezla do dětského domova, kde budou čekat na to, co s nimi bude dál.