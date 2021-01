Holčička ležela dva dny v kómatu. Matka si spletla covid s neštovicemi

Angličanka Elizabeth Denverová zažila několik dní hrůzy poté, co její 6letá dcerka Millie vážně onemocněla a musela být uvedena do umělého spánku. Dívenka totiž prodělala vzácnou reakci na covid-19. Matka si nejdříve myslela, že dívenku trápí plané neštovice.

Millie onemocněla v sobotu večer 12. prosince. Pár dní předtím oznámily tři děti v její třídě, že mají plané neštovice. Její matka Elizabeth uvedla, že se u holčičky nejdříve objevily pupínky a cítila se slabá. Později u holčičky však propukla vysoká horečka a začala i zvracet, píše Mirror.

Dívčin stav se ani po několika dnech nezlepšoval a dívenka dokonce v noci plakala bolestí. Maminka Elizabeth Denverová řekla, že se obávala, že skvrny, které považovala za plané neštovice, nejsou puchýře a v úterý ráno zavolala praktického lékaře.

Praktický lékař doporučil ženě okamžitě zavolat sanitku. Na dispečinku ji však řekli, že má dívku do nemocnice odvést sama, jelikož sanitka by mohla přijet až za dlouho dobu. Po příjezdu do nemocnice v Southamptu se lékaři rozhodli, že dívku okamžitě uvedou do umělého spánku. V tom nakonec zůstala dva dny.

"Moje matka je zdravotní sestra, a když jsem jí zavolala z nemocnice, abych jí řekla, co se děje, začala plakat. V tu chvíli mi došlo, že s Millie je to vážné,“ uvedla Denverová.

Lékaři později rodině řekli, že dívka prodělala syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi, jenž byl reakcí na onemocnění covid-19, které musela dívka bezpříznakově prodělat o pár týdnů dříve. Doktorům se podařilo holčičku zachránit a 23. prosince ji propustili zcela zdravou z nemocnice. Dívka tak mohla oslavit Vánoce se svou rodinou.

