Holčička má poškozený mozek, případ posoudí přímo ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví posoudí případ novorozence z Vamberka, kterému zdravotníci v pardubické nemocnici údajně nepodali včas antibiotika a nezabránili tak infekci. To vedlo k tomu, že má dnes čtyřměsíční holčička patrně nevratně poškozený mozek.

Před pár dny i kvůli této kauze skončila šéfka pardubické nemocnice. Jenže její vedení teď tvrdí, že chybu udělali už zdravotníci v Rychnově nad Kněžnou.

Úřad Pardubického kraje svolal na čtvrtek mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní šéf Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald řekl, že chyba už nastala v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, kam byla původně rodička sanitkou převezena.



Podle něj tamní porodník pochybil v tom, že ženu vůbec nevyšetřil, přitom porod už byl v běhu. Sanitka tedy vezla těhotnou dál. Záchranáři údajně volali do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, ale tam jim bylo řečeno, že ji nepřijmou, že mají naplněnou kapacitu, takže nakonec skončila v Pardubicích.



Gottvald tvrdí, že porod už v běhu byl a že rodička měla kontrakce, takže ji zdravotní zařízení měla přijmout. Kritice na tiskové konferenci čelil hejtman Královéhradeckého kraje - ten tvrdil, že má informace naopak o tom, že porod ještě neprobíhal. Každopádně podle něj je potřeba postup rychnovských zdravotníků prověřit.



Na tom se ostatně v Pardubicích shodli všichni. Čekají na to, až dá rodina novorozence souhlas. Pak ministerstvo zdravotnictví rozjede vlastní vyšetřování ve všech zařízeních, kde rodička byla. Žalovaná je v tuto chvíli pardubická nemocnice.



Matka před porodem upozorňovala, že má streptokoka. Podle rodiny měli lékaři do 12 hodin po porodu provést u novorozence testy. To se ale nestalo, děvčátko testovali až později a bohužel to vedlo k tomu, že infekce patrně nevratně poškodila mozek. Nemocnice částečně vinu přiznala, zodpovědný personál ale dostal pouze výtku.