Holčičku mohou odpojit od přístrojů i proti vůli rodičů. Nařídil to soud

Ani ne roční dívenka z Texasu může být odpojena od přístrojů. Rozhodl o tom soud, na který se obrátili rodiče malé Tinslee. Ti nesouhlasili s lékaři, podle kterých dívenka jen trpí a bylo by lepší ji už nadále nedržet uměle při životě.

Tinslee Lewisová se narodila před 11 měsíci. Na svět přišla v únoru loňského roku předčasně a se vzácnou srdeční vadou. Od narození se nedostala z nemocnice a v červnu přestala samostatně dýchat. Od té doby ji při životě drží jen přístroje. Informuje o tom portál NBC News.

Tinslee je připojena na ventilaci a také na přístroj, který plně nahrazuje činnost jejího srdce a plic. Podle lékařů trpí Tinslee obrovskými bolestmi a musí být neustále pod sedativy. Rozhodli se proto odpojit dívku od přístrojů, rodiče proti tomu ale podali stížnost.

Poprvé soud o případu rozhodoval v listopadu, kdy nařídil, aby Tinslee lékaři nadále udržovali při životě - nejméně do 10. prosince. Poté byla lhůta ještě jednou prodloužena. Na konci tohoto týdne ale soud nemocnici udělil svolení s odpojením Tinslee od přístrojů.

Rodina s rozhodnutím nesouhlasí a plánuje se odvolat. "Soudkyně vlastně řekla, že život Tinslee je bezcenný. Cítím se frustrovaná, protože všichni v té soudní síni by taky chtěli více času, kdyby byla Tinslee jejich dítětem," prohlásila maminka dívenky Trinity Lewisová.

V případu se angažuje i nezisková skupina právníků Texas Right to Life, která zastupuje rodinu. "Doufám, že budeme moct při odvolání dál bojovat za to, abychom ochránili Tinslee. Zaslouží si právo žít," doplnila Trinity.

Lékaři si stojí za svým. "Náš odborný názor je, že Tinslee by mělo být umožněno odejít přirozeně a klidně, než ji uměle udržovat při životě bolestivou léčbou. Přestože náš lékařský tým dělá vše možné, Tinslee stále trpí," uvedla nemocnice v oficiálním prohlášení.

V Texasu mohou lékaři se svolením etické komise rozhodnout o ukončení léčby i přesto, že s tím nesouhlasí rodina pacienta. Příbuzní ale musí dostat deset dní na to, aby mohli pacienta přesunout do jiné nemocnice. Podobný zákon platí i ve Velké Británii, kde byl kvůli němu odpojen od přístrojů i malý Alfie Evans.