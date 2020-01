Holčičku musel odrodit tatínek v autě! Operátorce poslal dojemný dopis

Malá Leila to do nemocnice nevydržela a narodila se přímo v autě na Blanensku. Šťastní rodiče, kteří museli porod zvládnout bez asistence lékařů, teď poslali dojemný dopis operátorce, která jim po telefonu pomáhala. Přiložili i fotky novorozené holčičky.

Když Bára začala rodit, zamířil s ní okamžitě manžel Ondřej do porodnice v Boskovicích. Jenže porod byl zřejmě překotný a miminko už se dralo na svět. "Už někdy v Rozseči jsem tušil, že to do Boskovic nestihneme. 'Zastav' mi moje nejmilejší Bára řekla v Kunštátě," popsal Ondřej.

Budoucí tatínek ani nestihl vytočit tísňovou linku, aby přivolal sanitku, a partnerka už rodila. U porodu tak musel nakonec asistovat sám. Až poté zavolal záchranáře, přes telefon mu radila operátorka Ivana Linhárková. Právě jí adresovali novopečení rodiče dopis, ve kterém děkovali za pomoc.

"Omlouvám se Vám, pokud jsem na Vaše otázky někdy odpovídal tak, jako že mě obtěžuje, že se mě na ně vůbec ptáte. Byla to pro mě situace, v které jsem se potřeboval pořádně soustředit, aby bylo miminko v teple, žena v klidu…," uvedl Ondřej s tím, že teď už chápe, jak byly otázky důležité.

Všechno dobře dopadlo a miminko i maminka byly po porodu v pořádku. "Byla neuvěřitelně statečná a velice chválím také tatínka, který byl mimořádně pohotový. Miminku pomohl na svět, na tísňovou linku zavolal až po té, co bylo děťátko na světě," potvrdila Linhartová.

Rodičům se ale zřejmě tak ulevilo, že je dítě zdravé, že by snad ani nevěděli, jestli mají dceru, nebo syna, kdyby se operátorka nezeptala. "Já bych se ani nepodíval, (...) ale žena děťátko ze svého bříška na malou chvíli zvedla a řekla, že máme dceru. Byl to krásný moment," napsal tatínek.

Přivolaní záchranáři dorazili po několika minutách, zkontrolovali zdravotní stav holčičky i maminky a převezli obě do nemocnice, kam původně i s tatínkem mířili. "Tohle jsou chvíle, které člověk prožívá rád, když všechno dobře dopadne," doplnila lékařka Anna Vykoukalová, která o ně pečovala.

Ondřej s Bárou k dopisu záchranářům připojili i krásné fotky novorozené holčičky, kterou pojmenovali Leila. "Moc si toho vážíme, je to pro nás velká motivace a důležitá zpětná vazba. Všem přejeme hodně zdraví," uzavřeli krásný příběh záchranáři.