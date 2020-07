Holčičky už chtěly na svět, záchranáři nestíhali. Cecilka se narodila u auta

Krátce před 23. hodinou vyjížděli záchranáři k překotnému porodu v Brně. Jakmile dorazili, bylo jim jasné, že do nemocnice už budoucí maminku dovézt nestihnou.

"Za pár minut po našem příjezdu jsme pomohli na svět krásné holčičce, maminka byla statečná a skvěle spolupracovala. Chválím i tatínka, zachoval klid a rozvahu. Rodičku i děťátko jsme po ošetření převezli do nemocnice," uvedl lékař Martin Mucha, který se o miminko spolu s kolegy postaral.

Novorozená holčička dostala jméno Thea a šťastná maminka děkovala záchranářům za pomoc. "Myslela jsem si, že se to může stát jen ve filmu… a teď se to stalo nám. Thea je naprosto v pořádku," doplnila Romana.

To ale ještě nebylo ze sobotních překvapení všechno. Jen o pár minut záchranáři jeli znovu k nedočkavému miminku a znovu do Brna. Další holčička se nakonec narodila bez pomoci lékařů. Rodiče chtěli do porodnice dojet sami, nakonec ale dítě na svět přivedli před autem.

"Rodiče si zaslouží velkou pochvalu, jak výborně to zvládli. Holčička je zdravá a krásná," prohlásila lékařka Jana Hanzálková, která společně s posádkou o maminku s děťátkem pečovala. Maminku i dcerku záchranáři ošetřili a převezli do nemocnice.

Dívenku, která má tři starší sestřičky, se rodiče rozhodli pojmenovat Cecílie. "Je to pro nás malý Boží zázrak," radoval se tatínek.





