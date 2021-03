Holičství porušilo nařízení a otevřelo. Už po 20 minutách tam vtrhla policie

Olomoucké holičství v pondělí otevřelo navzdory platným nařízením kvůli koronaviru. Zákazníci přitom měli jen dvacet minut na to, aby služeb barbershopu využili, poté do salónu vrazila policie a celou akci zarazila. Holičství opět muselo zavřít. Majitele nyní čeká správní řízení.

O úmyslu opět nabídnout své služby zákazníkům informovala síť olomouckých holičství minulý týden. Majitelé salónů přitom ubezpečovali, že nejde o žádnou rebélii, chtěli pouze zachránit svou živnost, dodržovat ale přitom veškerá možná opatření.

"Snažíme se najít nějakou cestu. Dvakrát týdně bude probíhat testování holičů antigenními testy, budeme chtít po klientech, aby byli testovaní taky. Bude povinně respirátor, bude se dodržovat rozestup," vysvětloval majitel jednoho z olomouckých barbershopů Richard Laně.

"Nejde o revoluci a neposlušnost. Jde nám o bezpečnost nás, našich klientů a o řešení. V tu chvíli nebudeme potřebovat státní podpory a stát je může využít například na zlevnění antigenních testů a podpořit tak služby v dodržování těchto opatření, nebo mohou peníze jít do zdravotnictví, kde jsou potřeba. My je nepotřebujeme, potřebujeme systém, plán a pravidla," dodal.

S případnými pokutami za otevření salónu počítal. Chtěl ale spustit provoz. Podporu mu přitom vyjádřily stovky lidí. "Jsme neskutečně rádi, že v tom nejsme sami. V pondělí to bude pro nás všechny velký den, kdy snad zvítězí rozum a chuť vyřešit tuto těžkou situaci," reagoval v pátek.

Jenže s nástupem nového týdne se sny majitele barbeshopu opět vytratily. Jen dvacet minut poté, co holičství otevřelo, vtrhla dovnitř policie a místo nařídila uzavřít.

"Otevřeno mít nebudeme. Klienty obvoláme, jedeme k nim domů a jdeme zpátky do garáže. Je to strašně absurdní. Klienta mohu ostříhat v bytě, ale u nás ne. Přitom tady máme testované klienty, testovaný personál, dezinfikované a rozdělené prostory, ale to nesmím,“ oznámil Laně.

Majitel pokutu na místě nedostal, čeká ho ale správní řízení. "V případě porušení krizových opatření věc řešíme buď na místě uložením pokuty v příkazním řízení, nebo zjištěné protiprávní skutečnosti oznamujeme příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. V tomto konkrétním případě bylo zjištěno a zadokumentováno otevření provozovny a přítomnost zákazníka. Věc bude dále řešena standardním služebním postupem při porušení mimořádných opatření," sdělila policejní mluvčí Marie Šafářová.



Podobně jako v olomouckém barbershopu přemýšlejí i jinde. "Už jsme čekali rok a nic se neděje. V tuhle chvíli chceme udělat co největší opatření, která jsou možná, ale chceme otevřít. Jsme zahnaní do kouta, protože jsme i v nákupních centrech a není možné platit to všechno z nějakých naspořených peněz," svěřila se majitelka jiného holičství Žaneta Kaiserová.

