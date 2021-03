Holičstvím došla trpělivost. Navzdory opatřením se chystají otevřít

Síť olomouckých holičství chce od příštího týdne otevřít, a to i navzdory plošnému zákazu. Podobný krok velmi vážně zvažují také majitelé dalších salónů. S možnými vysokými pokutami počítají.

Zatím mají v olomouckém holičství, stejně jako v ostatních salónech, zavřeno. Už v pondělí ale čekají první zákazníky, společně s nimi mají přijít i přísná hygienická opatření.

"Snažíme se najít nějakou cestu. Dvakrát týdně bude probíhat testování holičů antigenními testy, budeme chtít po klientech, aby byli testovaní taky. Bude povinně respirátor, bude se dodržovat rozestup," vysvětluje majitel Richard Laně.

Podobně přemýšlejí i jinde. "Už jsme čekali rok a nic se neděje. V tuhle chvíli chceme udělat co největší opatření, která jsou možná, ale chceme otevřít. Jsme zahnaní do kouta, protože jsme i v nákupních centrech a není možné platit to všechno z nějakých naspořených peněz," svěřila se majitelka Barbershopu Žaneta Kaiserová.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je ale v tuto chvíli otevírání salónů nezákonné. I přes dodržování přísných hygienických pravidel se podle expertů podnikatelé nevyhnou pokutám.

"Pokud by nouzový stav přetrval, potom barbershopy poruší hned několik opatření, které patrně zůstanou stejná jako dnes, a hrozily by jim desetitisícové až statisícové sankce," varuje právník Ondřej Dostál.

S takovým rizikem ale podniky, které se chystají otevřít, počítají. Pokuty navíc hrozí i jejich zákazníkům. Některé lidi to ale neodradí.

Nelegální znovuotevírání holičství podle Asociace kadeřníků není řešením. "Samozřejmě nesmíme otevřít. My se musíme chovat podle zákona," říká předseda představenstva asociace Václav Pražák. Asociace kadeřníků teď bude apelovat na ministra Havlíčka a bude po něm chtít jasné datum, kdy by mohly salóny otevřít.