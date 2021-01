Holub Joe přeletěl oceán! V Austrálii ho chtějí zabít, neprošel karanténou

Australské úřady chtějí odchytit a usmrtit holuba, který dokázal překonat téměř nepředstavitelnou vzdálenost 13 tisíc kilometrů. Do Austrálie se dostal až ze Spojených států. Podle úřadů je ale pro kontinent s unikátním ekosystémem hrozbou.

Závodní holub rekordman. Opeřený krasavec dokázal uletět tisíce kilometrů, než ho koncem prosince našli vyčerpaného v Melbourne. "Holub si sedl na fontánu a začal pít. Pak se trochu umyl a začal hledat něco k jídlu. Koukal na nás přes dveře a já jsem mu rozdrobil pár sušenek. Další den se zase vrátil,“ popsal událost nálezce holuba Kevin Celli-Bird.



Kevin si všiml, že pták má modrý kroužek a začal pátrat po jeho původu. Nakonec odhalil, že patří chovateli z americké Alabamy. "Zjistil jsem, že se holub účastnil závodu 29. října. Ve výsledkové listině má zapsáno ztracený. A teď už víme, kde je,“ poznamenal Celli-Bird.



Holuba naposledy spatřili při startu závodů v americkém státě Oregon. Našel se až o 13 tisíc kilometrů dál. Musel tak překonat Tichý oceán. Chovatelé ho podezírají, že si cestu možná zkrátil jako černý pasažér na nákladní lodi.



"Řekl bych, že nad moře ho zavál pořádně silný vítr, pak přistál na nějaké lodi, a tak se dostal sem,“ objasnil ředitel melbournské Federace chovatelů holubů Rod Churchill.



I přesto ale jeho výkon budí respekt a veřejnost pobouřilo rozhodnutí úřadů holuba usmrtit kvůli tomu, že nebyl v karanténě a mohl by šířit nemoci nebezpečné pro australskou faunu. "Moje žena ho pojmenovala Joe. Nejdřív mu sice chtěla dát jméno Donald, ale pak jsme řekli, že by to nebylo politicky korektní,“ doplnil Celli-Bird.



Zda Joea před utracením zachrání jeho současná sláva, není jasné. Není ale prvním zvířetem, které se dostalo do střetu s přísnými australskými zákony. V roce 2015 musel Johnny Depp poslat zpátky domů soukromým letadlem své dva psí mazlíčky. I jim hrozilo utracení, protože neprošli nařízenou karanténou.