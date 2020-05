Home office přináší samá pozitiva. Pochvalují si ho i zaměstnavatelé

Kanceláře zející prázdnotou, tak to teď vypadá v řadě firem. Lidé často pracují z pohodlí domova a komunikují online přes všechny možné platformy. "V divizi automotivu je to od 60 do 80 procent, například konstruktéři. Ale tam, kde je výroba, musí být lidé v práci," řekl ředitel KOH-I-NOOR Vlastislav Bříza.



Některé firmy ale zjistily, že home office má i svá pozitiva. Je tak možné, že část zaměstnanců se po skončení koronavirové krize do svých kanceláří nevrátí a nadále bude pracovat z domu.



"Zjistili jsme, že firma o téměř 3500 lidech a čtyřech fabrikách rozložených ve dvou zemích se dá řídit z obýváku. Má to bezpochyby velice pozitivní aspekty, šetří se spousta materiálu a času," přiznal ředitel Nestlé Vratislav Janda s tím, že zcela jistě ušetřili na vodě, teplu, chlazení, kancelářském materiálu a cestování.



"Určitě nějaké úspory v nějakých spotřebních materiálech budou, co se týká spotřebovaného papíru a tak dále. Hlavně nám to ukázalo, že dokážeme být efektivní online," sdělil mluvčí McDonald's Rastislav Tesár.

V oborech, kde je práce z domu možná, se ji teď společnosti snaží využít naplno. "Moje práce přešla kompletně na online, kdy jedeme vlastně online pohovory," řekla personalistka TV Nova Michaela Havlíčková.

Zaměstnanci na home officu si tak při práci mohou zajít třeba na procházku do přírody. "Mezi schůzkami je potřeba si protáhnout tělo na karimatce nebo se jít projít na vzduch," dodala Havlíčková.

Firmy si práci z domova pochvalují, rodiny zaměstnanců, kteří mají už týdny kancelář v obýváku, už ale méně. "Ze začátku to bylo fajn, že je manžel na home officu, ale dcera si s ním chce hrát, takže jí dost často musím hlídat, aby za ním neběhala. A taky mi trošku vadí, že pracuje dýl, než když chodí do kanceláře," přiznala Tereza Humplová.



To, jestli po krizi bude z domova pracovat víc lidí než v minulosti, budou muset firmy začít brzy řešit. Už teď je ale vidět, že možné to je.