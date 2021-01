Homosexuální pár si osvojil děti v cizině. V Česku ale tvrdě narazili

Čech a občan Trinidadu a Tobaga si ve Spojených státech amerických osvojili dvě nezletilé děti, potvrdil to i Vrchní soud státu New Jersey. V Česku se snažili docílit uznání rozhodnutí, okresní soud v Nymburce však byl proti.



"Podle okresního soudu totiž nebyla splněna jedna z podmínek uznání podle zákona o mezinárodním právu soukromém, konkrétně že by osvojení bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva, neboť český právní řád společné osvojení dítěte registrovanými partnery neumožňuje," vysvětlila mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.



Krajský soud v Praze proto podal návrh na zrušení části českého zákona o mezinárodním soukromém právu, které se týká uznávání osvojení zahraničními soudy.



Zmíněná část českého zákona, kterou navrhl zrušit pražský krajský soud:



"Jestliže v době osvojení byl osvojitel, některý z osvojitelů nebo osvojenec státním občanem České republiky, uznávají se cizí rozhodnutí o osvojení v České republice, jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva."



Neústavnost paragrafu zákona spočívá podle krajského soudu v tom, že neumožňuje soudům uznat "faktickou a právní realitu", dále poskytnout ochranu rodinnému životu ve smyslu Listiny základních práv a svobod a rozhodnout podle nejlepšího zájmu dítěte.

Ústavní soud má ale odlišný názor a část zákona zrušit odmítl. Zmíněný odstavec je podle něj obvyklým projevem nadřazenosti českého práva nad právem zahraničním na území České republiky. Zamítnutím osvojení se také podle ústavního senátu neporušuje ochrana rodinného života.



Ústavní soud také poukázal na to, že zmíněná část zákona může předcházet snaze o obcházení pravidel, tedy že by si stejnopohlavní české páry mohly osvojovat děti v zahraničí a české soudy by to pak musely uznat.



Senát Ústavního soudu byl složený celkem ze 14 soudců, pouze tři měli odlišné stanovisko. Podle Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové a Vojtěcha Šimíčka měla být část zákona zrušená.

Celý nález Ústavního soudu včetně odlišného stanoviska trojice soudců si můžete přečíst zde: Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20 [pdf]

