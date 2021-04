Honda pro letošek připravila 24 novinek

Mezi hlavní taháky letos patří inovované NC750X, nová verze customu Rebel o objemu 1100 ccm, rodina superskútrů Forza, modernizovaný bestseller PCX, dvouválcové pětistovky CB nebo inovovaná vlajková loď, cestovní koráb Gold Wing.



Jeden z nejoblíbenějších všestranných motocyklů v Evropě NC750X získal pro letošek více výkonu, vyšší hranici maximálních otáček, či revidované převodové poměry. Mezi další vylepšení patří elektronické řízení škrticí klapky, 3 jízdní režimy, či vylepšený a rozšířený systém nastavitelné kontroly trakce. V nabídce je i varianta s dvouspojkovou převodovkou.Unikátní custom model Honda CMX 500 Rebel letos získal většího a výraznějšího sourozence CMX1100. Srdcem velkého "bobberu" je řadový dvouválcový motor o objemu 1084 cm3, který disponuje vysokým výkonem a evokativním zvukem. Jezdci nabídne systém nastavitelné kontroly trakce, systém pro zamezení zvedání předního kola, tempomat a 3 přednastavené jízdní režimy ovládané elektronicky řízenou škrticí klapkou.Model X-ADV, který kombinuje prvky endura a městského skútru, prošel rozsáhlými úpravami, v rámci kterých získal více výkonu, vyšší hranici maximálních otáček, či revidované převodové poměry. Mezi další vylepšení patří elektronické řízení škrticí klapky, 4 přednastavené jízdní režimy, či vylepšený a rozšířený systém nastavitelné kontroly trakce. Dva přední LED světlomety disponují funkcí denního svícení a 5palcový TFT displej umožňuje připojení mobilního telefonu díky nové technologii hlasového ovládání Honda Smartphone Voice Control System.Rodina prestižních skútrů Forza 125 a 350, které prošly modernizací, se letos rozrostla o zcela nový velkoobjemový skútr Forza 750. Jakožto nejvyšší model prestižní řady Forza přichází tento vrcholný městský stroj s příslibem vzrušující jízdy a maximálního komfortu zabaleného do high-tech stylu. Do schránky pod sedlem se vejde integrální přilba a schránka je vybavena USB zásuvkou; veškeré osvětlení je tvořeno LED diodami a 5palcový TFT displej umožňuje připojení chytrého telefonu prostřednictvím nového systému hlasového ovládání. Nejprodávanější skútr PCX125 pak přichází s vylepšeným stylem, prostornější schránkou pod sedlem, zásuvku USB typu C pro nabíjení mobilních zařízení či technologií inteligentního klíče Smart Key.Vlajkový cestovní model Gold Wing letos přijíždí mimo jiné s vylepšeným audiosystémem a s kvalitnějšími reproduktory. Varianta Tour pak dostala větší prostor pro zavazadla nebo pohodlnější sedlo spolujezdce. Obsáhlý seznam výbavy u obou modelů zahrnuje 7palcový TFT displej, navigaci s gyrokompasem, Apple CarPlay™, Android Auto™ či elektricky ovládaný plexi štít.Naháč CB500F spolu se svými bratry, enduro verzí CB500X a kapotovanou verzí CBR500R nabízí zábavný dvouválcový motor zabudovaný do jednoduchého, lehkého a sportovně laděného podvozku, který nabídne stejnou porci radosti zkušenému jezdci, i těm, kteří stojí na začátku své jezdecké kariéry. Maximální výkon 35 kW dělá tento stroj vhodným i pro držitele řidičského oprávnění kategorie A2.