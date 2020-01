Honzík z babyboxu už má novou rodinu. Potěšil bezdětný pár

V nemocnici si odložený chlapeček dlouho nepobyl. V sobotu 4. ledna večer ho někdo odložil do blanenského babyboxu, jeho zdravotní stav byl ale dobrý a v pondělí 13. ledna bylo rozhodnuto, že může být svěřen do péče náhradních rodičů.

Chlapec, který dostal od zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse jméno Honzík, skončí v jedné z rodin z jihomoravského registru žadatelů o osvojení. Mělo by jít o bezdětný manželský pár, který už v minulosti splnil všechny zákonem stanovené podmínky předepsané žadatelům o svěření dítěte a jen čekal, až se štěstí usměje i na ně.

„Zdravotní stav chlapečka už umožnil jeho propuštění z nemocnice. Podali jsme proto soudu návrh na předběžné opatření, aby dítě mohlo být bez dalších průtahů předáno do náhradní rodiny,“ potvrdila v oficiálním prohlášení města Blanska vedoucí blanenského odboru sociálních věcí Jana Fadrná.

Pro blanenské záchranáře jde o první zachráněné dítě ve zdejším babyboxu. Inkubátor pro odložení nechtěných dětí je zde umístěný od března 2018. Babybox je nepřetržitě monitorován v krajském dispečinku i na základně blanenských záchranářů.

Inkubátor je umístěný u vjezdu do blanenské nemocnice, záchranáři ale odložené dítě ihned transportují do nemocnice do Boskovic, kde na rozdíl od Blanska mají novorozenecké oddělení. „Obě nemocnice se doplňují. Jsme rádi, že i když v Blansku novorozenecké oddělení není, je zde možnost využít babybox a pomoci tímto způsobem dítě zachránit. Že to má smysl, se nyní potvrdilo,“ shrnul starosta Blanska Jiří Crha.