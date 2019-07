Honzu přejel traktor na poli. Celá vesnice se modlí, aby přežil

Čtyřiadvacetiletého Jana přejel traktor s připojenou žací lištou. "Stále je ve vážném stavu. Honzíkovi přejeme hodně sil, aby to zvládl. Všichni na něj tady myslíme. To mohu říct snad za všechny občany, protože všichni se ptají a mají o něj starost," řekla starostka města Brtnice Miroslava Švaříčková.

Starostka neví, co mladík na poli dělal. Policie pracuje s verzí, že usnul na poli. Mezi spekulace patří také to, že si chtěl natrhat hrášek. "I kdyby trhal hrášek, vůbec o nic nejde," dodala starostka. Policie vážnou nehodu vyšetřuje. "V současnosti nebudeme podávat bližší informace," řekla policejní mluvčí.

Švaříčková potvrdila, že pokud bude potřeba, rodině zraněného muže jakkoliv pomohou. "Rodinu jsem oslovila, jestli potřebují jakoukoliv pomoc, i finanční, v tuhle chvíli řekli ne," dodala Švaříčková. Pokud si to rodina bude přát, město založí i sbírku na pomoc zraněnému mladíkovi. "Je to takový bojovník, věřím, že to zvládne," dodala žena.

Honza podle informaci televize Nova přišel o části obou nohou a ruku. Vrtulník ho po nehodě převezl ve vážném stavu do brněnské nemocnice.