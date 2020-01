Horalové změřili síly v unikátním závodě, uháněli na nákladních saních

Saně rohačky sloužily v Krkonoších ke svážení nákladu z horských oblastí do údolí. Jak vypadají a jak se řídí, to tamní horalové předvedli při závodech v Horní Malé Úpě.

Až dva metry dlouhé a 80 centimetrů široké nákladní sáně se rozjíždějí jako dvojbob. Zadák tlačí, pilot se snaží nakláněním těla a přibržďováním nohama udržet sáně v požadovaném směru.

"Blbě se to řídí, myslel jsem, že to bude jako normální sáňky, ale nejde to, budeme brzdit oba a kdyžtak z toho vyskočíme," popsal jeden ze závodníků.

Samozřejmě, že současní sáňkaři nemají řízení v krvi tak jako horalové z krkonošských plání 19. století, a podle toho to taky občas dopadá. Havárie se stávají.

A k závodům na Pomezních boudách patří samozřejmě i estetická stránka. Závodníci tak z půdy kromě rohaček snesli i historické oblečení.

"Máme tady 30 posádek, takže takových 70 lidí, který závodí," vypočítal pořadatel klání David Nídr. Nakonec to jelo všem a dokonce i do cíle dorazili všichni ve zdraví.