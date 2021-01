Horečka, bolest, zarudnutí: Primářka popsala, co se děje v těle po očkování

Česko už má několik tisíc naočkovaných, na plošnou vakcinaci si ale ještě počkáme. Primářka infekčního oddělení ostravské fakultní nemocnice Lenka Petroušová řekla Radiožurnálu, že se není čeho bát. Vakcína proti covidu-19 se prý od jiných vůbec neliší.

"Očkování je téměř nebolestivé, je to jako běžná injekce. Jde o malý objem tekutiny, takže na bolestivost je malá. Očkuje se dvoucentimetrovou jehlou, je to běžná aplikace injekce. Pacient musí po aplikaci počkat půl hodiny, samotná aplikace vakcíny je ale velmi rychlá," uvedla doktorka s tím, že nejčastěji očkování zabere i s následným čekáním zhruba 45 minut.

Kdo se chce nechat naočkovat, musí předtím podepsat, že byl obeznámen se všemi možnými okolnostmi. "Pacient před očkováním podepisuje takzvaný informovaný souhlas, jehož součástí je i krátký dotazník o jeho zdravotním stavu. Jedna z otázek se týká například alergií," pokračovala Petroušová.

Ta se zatím nesetkala s žádnou bezprostřední alergickou reakcí na očkování na koronavirus. "Bezprostředně po očkování jsme alergickou reakci nezaznamenali. Druhý den po očkování udávali kolegové bolesti v místě vpichu, bolest celé ruky, může se vyskytnou zarudnutí nebo zvýšená teplota. Jde ale o běžné reakce na očkování. Proto musí pacient čekat, neměl by opouštět zdravotnické zařízení. Všude, kde vakcíny aplikují, umějí pomoct. Musí se pak aplikovat adrenalin," zdůraznila primářka.

Než začne tělo po očkování vytvářet protilátky, proběhne imunitní reakce. Injekci totiž organismus považuje za nepřítele.

"První, co tam přiběhne, jsou bílé krvinky. A ty začnou segregovat látky, které mají za úkol říct tomu organismu, že je tady něco, co tam být nemá, něco se musí dělat. Do tohoto místa musí přiběhnout řada bílých krvinek," řekla Radiožurnálu Anna Šedivá z imunologického ústavu pražské motolské nemocnice.

Lidé se nejčastěji potýkají s teplotou coby základní poplašnou reakcí. Bílé krvinky totiž předají do mozku informaci, že je nutné se bránit, a ten pak teplotu zvýší stažením cév, kvůli kterému přestane teplo z těla tolik unikat. "Imunitní systém má opravdu moc práce, je to energeticky velmi náročné. Celková únava k tomu prostě patří," doplnila Šedivá.

V sobotu začalo očkování v Jihlavě, v ampulce bylo o jednu dávku vakcíny méně: