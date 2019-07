Evropu čekají parné dny, teploty překročí i čtyřícítku!

Už ve středu dorazí do Česka znovu nefalšovaná tropická vedra s teplotami kolem 35 stupňů ve stínu. Vedro ovšem nerozpaluje jen naši zemi - tropy se totiž týkají i velké části Evropy, hlavně té západní.

Jak upozorňuje portál Severe Weather Europe, vlna veder v následujících dnech opanuje mimo jiné státy Beneluxu (Belgii, Nizozemí a Lucembursko) a také části Francie a Německa.

Stránka předpovídá, že teploty v těchto zemích místy překročí i čtyřicítku a mohou tak přepsat historické rekordní tabulky a to především ve čtvrtek.

Pokud si myslíte, že před vedrem se vám podaří utéct třeba tím, že si narychlo zajistíte výlet do Norska nebo Švédska, tak pro vás máme špatnou zprávu.

"Tropické teploty zasáhnou většinu starého kontinentu - tropický vzduch se dostane až do Skandinávie - i tam budou nejvyšší odpolední teploty kulminovat na hodnotách přes 30 °C. Ochladit se můžeme zajet snad jen do evropské části Ruska - třeba do Moskvy," řekla v úterý odpoledne pro TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

Teplotní rekordy mohou padat i v Česku. "A to zejména ve čtvrtek a v pátek - to budou v Polabí a na severozápadě území teploty kulminovat až na 35 stupních," předpovídá Honsová.

Že je v Evropě opravdu vedro, dokazuje i mapa aktuálních teplot evropských moří, kterou v úterý ráno zveřejnil ČHMÚ.