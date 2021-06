Horká stopa vychladla. Údajný hrob Maddie policie ani nezačala hledat

Přibližně 10 kilometrů od letoviska Praia da Luz, odkud před 14 lety zmizela Madeleine McCannová, má v lesích ležet její hrob. Německým kriminalistům to řekl jasnovidec. Chystali se místo prohledat, nakonec se tak nestane. Už tam totiž pátrali jejich portugalští kolegové a nic nenašli.

Ze stopy, od níž si němečtí policisté tolik slibovali, nakonec nic nebude. Britský portál The Sun zjistil, že les, ve kterém mají být ostatky Madeleine McCannové, se prohledávat nebude.

Tip na místo vzdálené zhruba 10 kilometrů od letoviska Praia da Luz, odkud dívka beze stopy zmizela, dal kriminalistům jasnovidec Michael Schneider. Ten už dříve úspěšně vypátral ostatky několika pohřešovaných lidí. "Maddie je bohužel mrtvá a pohřbená v Portugalsku severovýchodně od Lagosu," řekl vyšetřovatelům.

Německý prokurátor Hans Christian Wolters, jenž případ vede, tam původně chtěl policisty poslat. Jenže ještě předtím ho stihli varovat kolegové z Portugalska, kteří už místo několikrát prohledali v minulosti.

Údajný hrob zmizelé Maddie tehdy nenašli. Schneidera navíc považují za šarlatána. "Portugalští vyšetřovatelé si na pana Schneidera dávají pozor, protože je svými divokými tvrzeními o tom, co se mělo stát Maddie, zásobuje už mnoho let," uvedl zdroj portálu The Sun.

"Přestože jsou němečtí policisté vděční za každou novou informaci, kolegové z Algarve je varovali, že hledat v lese bude ztráta času. Už to tam totiž prohledali a jsou si jistí, že tam Maddie není," doplnil.

I tak se ale Němci do Portugalska brzy chystají. Potřebují ověřit další poznatky o hlavním podezřelém Christianu Bruecknerovi. Wolters už loni prohlásil, že mají důkazy o tom, že Maddie unesl a zavraždil. Dosud ho však neusvědčili.

Podívejte se na reportáž TV Nova o podezřelém z vraždy Maddie: