Reportérku Novy převálcoval dav v přímém přenosu: "Petardy, čekáme slzný plyn!" VIDEO

Video zachycuje reportérku TV Nova, která i s kameramanem čelí mnohonásobné přesile v podobě stoupenců hnutí Black Lives Matter.

Když Kateřina Vodvářková vstupovala živě do speciálního volebního vysílání, na místo se právě přihnal dav demonstrantů z hnutí Black lives matter. Už když se objevila na obrazovce ve vysílání, bylo jasné, že na místě je dramatická situace. Rozklepané záběry kamery, strkání a dav lidí. Protestující z BLM se hnali kolem Bílého domu.

Nejednoho by taková situace asi vykolejila, ale Kateřina zachovala chladnou hlavu a živý vstup do vysílání dokončila. "Kateřino, co se tam děje, vypadá to na nějakou drobnou strkanici, nebo se mýlím?“ ptal se jí z pražského studia Rey Koranteng.

"Ta strkanice rozhodně není drobná. Tady jsou tisíce protestujících proti rasismu, kteří zaplavují ulici před Bílým domem.“ V tu chvíli se hned vedle Kateřiny ozývá černošská žena a hlasitě a důrazně křičí na Kateřinu „Move, move!“ (Jděte!) "Máme jít asi někam jinam, opravdu to tady vře, musím říct, že opravdu by se tady měl člověk asi bát v příštích minutách pohybovat,“ pokračovala Kateřina ve vysílání bez jakéhokoliv zaváhání. Situaci na místě nakonec řešila i policie. Podívejte se na video pod titulkem článku.

V den voleb se protesty strhly i v dalších městech kromě Washingtonu. Nepokoje v hlavním městě na východním pobřeží vypukly ještě večer, v Los Angeles na západě pak demonstrace probíhaly přes noc. Policie zatkla několik desítek aktivistů ve více státech. Jednalo se zejména o ty, kde má převahu voličů demokratický kandidát Joe Biden (jako právě Washington nebo Kalifornie).