Hořkosladké vítězství. Stoleté Aleji roku 2020 hrozí vykácení!

V roce 2020 proběhl jubilejní 10. ročník ankety Alej roku. Nejkrásnější stromořadí vybrali lidé ze 132 alejí, což byl rekordní počet přihlášených. Stala se jím Svárovská alej z Jihomoravského kraje. "Chceme popularizovat aleje v české krajině a chceme, aby si lidé uvědomovali jejich krásu," uvedla Karolina Kostićová, koordinátorka ankety Alej roku.



Svárovská alej byla zasazená v roce 1920 na oslavu vzniku Československé republiky. Tvoří ji přibližně 80 vzrostlých lip. Z nich by ale mělo 48 padnout kvůli plánované rekonstrukci silnice. "Oprava, rekonstrukce a rozšíření této vozovky je nezbytně nutná. Bohužel se s tím nese i to, že má být tato alej z jedné strany vykácená,“ uvedla starostka blízké obce Velké Opatovice Kateřina Gerbrichová.

Za zachování aleje proto vznikla petice. "Takovou alej by si ve vyspělé zemi měli lidi prostě rozmazlovat jako svůj krajinný a historický klenot,“ řekla Alice Hrbková, iniciátorka petice za záchranu stromů.

Proti stoupencům zeleně stojí ale tamní obyvatelé, kteří bojují právě za opravu silnice a také vytvořili petici. "Na poslední chvíli se nám přihlásili lidé, kteří vůbec nebydlí v okolí a udělali akci petice za alej. Tak jsem reagoval a udělal jsem petici za opravu komunikace," vysvětlil Libor Jendřejas, iniciátor petice za opravu silnice.

"Pokud si lidé nechtějí zničit auta, tak tou silnicí raději nejezdí,“ dodal Jendřejas. "Je to silnice druhé třídy a její technické parametry tomu absolutně neodpovídají. Na mnoha místech je tak úzká, že je problém, aby se dvě vozidla navzájem vyhnula," dodala starostka Gerbrichová. Ochránci přírody jsou ale jiného názoru. "My si zkrátka myslíme, že by stálo za to, udělat tu úpravu trochu citlivěji k přírodě," dodala Hrbková.

Anketa Měla by se část Svárovské aleje pokácet? Ano 25 2 hlasy Ne 75 6 hlasů Hlasovalo 8 lidí.

Zrušením rekonstrukce by Jihomoravský kraj přišel o dotaci ve výši 80 milionů korun, které by musel vrátit. "Ty stromy, které budou vykáceny, budou nahrazeny novou výsadbou," uvedl Michal Cagala, tiskový mluvčí Jihomoravského kraje. Nové lípy by měly být od vozovky trochu dál.

Zeptali jsme se tamních obyvatel, co si o tom myslí. "Já jsem pro, aby se to skácelo a vysadila se nová alej. Jsem řidič a jezdívám tam, takhle to bude bezpečnější," uvedla žena. "Považuji vykácení tak velkého množství vzrostlých stromů za velmi nešťastné. Zvlášť v dnešní době, kdy nám v okolí mizí lesy, protože uschly a doslova je sežral kůrovec," dodal muž.