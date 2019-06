Horor v polském vlaku. Obří zpoždění, vedro i smrt pasažéra

Vlak, který vyjel v sobotu z Katovic na jihu země a mířil do Slupsku u Baltského moře, nabral na trase devítihodinové zpoždění. To ovšem bylo ještě to nejmenší.

Jak píše Gazeta Wyborcza, během očistce totiž zemřel pětasedmdesátiletý cestující, kterému se ve vedru udělalo zle. Přivolaní záchranáři už ho nedokázali zachránit.

To bylo ve chvíli, kdy vlak už stihl nabrat tříhodinové zpoždění. Později ovšem Gwarek stál na jiném místě dalších šest hodin a to na přímém slunci.

A protože nebyla v soupravě klimatizace, přijela sanitka k odstavenému vlaku ještě několikrát. V hicu totiž omdlela minimálně jedna žena a dvě děti.

Další cestující si stěžovali, že nemají jídlo a vodu a že dokonce nesmějí použít toaletu. K hororové cestě na sever Polska se nyní vyjádřila přímo společnost PKP, která vše označila za shodu nešťastných okolností a omluvila se. Zároveň cestujícím nabídla, že jim vrátí peníze za jízdenky.