Hororové probuzení v Brně! Po ložnici se plazila metrová krajta

Na takové probuzení rodina z brněnských Řečkovic hned tak nezapomene. Ve dvě v noci se muž a žena probudili a zjistili, že v místnosti je s nimi had! I s dítětem proto rychle utekli do bezpečí a zavolali strážníky. Ti zjistili, že šlo o metrového samce krajty královské.

"S přítelkyní jsme se vzbudili a máme v bytě takovýho hada, přibližně dva metry. Nevím, jak se mohl dostat do bytu!" volal v noci na středu muž z Řečkovic na tísňovou linku brněnských strážníků.

Ve dvě v noci se společně s partnerkou probudili a zjistili, že se do jejich bytu dostal exoticky vyhlížející had. Vzali tak dítě a utekli do bezpečí k sousedům.

"Ještě předtím duchapřítomně zavřeli dveře do zahrady, jimiž se plaz pravděpodobně do místnosti dostal. Tím zabránili jeho úniku do volného prostoru za domem," prozradil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci vyslali na místo odborníka na odchyt. Sešel se s obyvateli bytu, ti jej pustili dovnitř a odborník tam zjistil, že v bytě měli škrtiče – přibližně metrovou krajtu královskou.

"S použitím speciálních kleští a vaku se mu ji podařilo zajistit. Škrtiče převezl služebním vozidlem a zprostředkoval jeho předání do záchranné stanice. Odkud se dospělý samec krajty na pozemek u řečkovického domu dostal, zatím není jasné," dodal Ghanem.

Výjezdy k hadům jsou pro brněnské strážníky poměrně vzácné, podle Ghanema nejčastěji odchytávají nejedovatelé užovky. Krajtu odchytávali v roce 2010 před bystrckým obchodem.