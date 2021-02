Hororové vzpomínky a rozbitá varná deska: Jak žijí rodiny po Výměně?

Ve středeční Výměně manželek bylo pár maličkostí, které se ani jedné vyměněné manželce nelíbily. Martina to vzala u náhradní rodiny do vlastních rukou a vyklidila Ivaně všechno nepotřebné jídlo. To ale Ivana vůbec neocenila.

"Když jsem přijela domů a viděla jsem, co všechno vyházela a co všechno rozbila..." neměla Ivana slov, když zjistila, kolik potravin jí v lednici chybí. "Já si myslím, že se o tu domácnost umím postarat daleko líp a že je u nás čistěji a hlavně tepleji," rýpla si ještě Iva. "Já jsem ty věci nevyhodila, já jsem je jen přesunula jinam, teda kromě těch prošlých potravin," okomentovala Martina.

Rodiny po Výměně nejsou v kontaktu. "Nepohodli jsme se kvůli indukční desce. Když jsem přijela, tak mi nefungovala. Myslela jsem si, že by se na tom mohli aspoň nějak finančně podílet. Evidentně to bylo tak, že když Ivana odjížděla poslední den, tak už indukční deska nefungovala. Ale museli jsme ji zaplatit sami," stěžovala si Martina. Ivana ale tvrdí, že sporák byl zničený už předtím.

Co se týče vztahů s partnerem se komunikace v rodině Ivany bohužel moc nezlepšila. "Nepomohlo to tak, jak jsme doufali," posteskla si Ivana i tak jí ale přijde její rodina lepší než rodina Martiny. "U nás alespoň trošičku ta snaha je. Co jsem pochopila, tak Martina byla od rána do večera na počítači, proto po mně chtěla, abych hodně vařila a nakonec se to obrátilo proti mně," dodala.

Ale Martině Výměna prý v rodinných vztazích pomohla. "Začali jsme spolu v rodině víc mluvit a spolupracovat," radovala se dcera Martiny Gábina. Nepříjemné pro ni během Výměny bylo, že nahrádní maminka neustále vyvařovala. "Trošku na Ivu vzpomínáme hororovým způsobem, pořád nám dávala nějaké jídlo," stěžovala si Gabča.

Anketa Která rodina je vám sympatičtější? Rodina Ivany 22 17 hlasů Rodina Martiny 78 60 hlasů Hlasovalo 77 lidí.

Jinak si Martina sypala popel na hlavu kvůli jednomu prohřešku, který ve Výměně udělala. "Když se mě ptali, co Ivanu čeká na druhé straně, tak jsem řekla, že mám jedno dítě. To mě mrzelo, já mám totiž děti dvě. To jsem se přeřekla děsným stylem," byla v rozpacích Martina.

