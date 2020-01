Hororové záběry z Austrálie. Podél silnice leží desítky mrtvých zvířat!

Počet zvířat, která zahynula při rozsáhlých požárech v Austrálii, se podle místních úřadů vyšplhal zhruba na miliardu. Rychle se šířící oheň doslova decimuje populaci volně žijících živočichů.

Desítky těl těch, kteří nestihli před smrtonosnými plameny utéct, leží například podél silnice vedoucí do města Batlow v jihozápadním Novém Jižním Walesu. Drastické záběry zachytil na videu kameraman ABC News. Apokalyptickou atmosféru podtrhuje všudypřítomný dým, přes který není možné vidět do dálky.

"Je to naprosto srdcervoucí. Nejhorší věc, kterou jsem kdy viděl," napsal. Mezi mrtvými zvířaty jsou především klokani, ovce a krávy. Těm se sice podařilo utéct z ohrady, u silnice je ale oheň nakonec dohnal.

