Hororový zážitek! Vězeň oslavoval svobodu a kamarád ho měl pobodat

Čtyřicetiletého muže propustili v pátek z věznice. Ještě v ten den se na ulici potkal se svým o devět let starším kamarádem, kterého poznal ve vězení.

Muži spolu nejdříve obcházeli hospody, poté kamarád čerstvě propuštěnému vězni navrhl, že mohou večírek přesunout k němu na ubytovnu.

Tam se ale situace tragicky zvrtla. "Hostitel svého kamaráda napadl nožem. Celkem mu zasadil 11 ran, z toho tři život ohrožující. První útok přišel zezadu, útočil hlavně na oblast krku," sdělila TN.cz mluvčí policie Ivana Baláková.

Podle mluvčí si útočník svůj čin brzy uvědomil a zavolal na linku 158. Sám se označil za pachatele útoku a požadoval pro svého kamaráda sanitku. Poté o tom, co se stalo, řekl i lidem z ubytovny. Jedna z obyvatelek poskytla zraněnému laickou první pomoc a na ránu mu přikládala ručníky.

Přivolaní zdravotníci pobodaného zachránili a odvezli na jednotku intenzivní péče. "U útočníka policisté zjistili v krvi 2,6 promile. Kvůli výslechu ho převezli do cely a počkali, až vystřízliví," informovala mluvčí.

I ve střízlivém stavu se muž k činu přiznal a označoval se za útočníka. Podle informací policie mezi muži nemělo jít o vyřizování účtů z minulosti, ke konfliktu došlo až po požití velkého množství alkoholu.

Zadržený muž teď čelí obvinění ze zločinu vraždy ve stádiu pokusu. "Nemá žádné polehčující okolnosti a v minulosti byl již jedenáctkrát trestaný. Mezi delikty, kterých se dopustil, patří loupež, únos, vydírání a znásilnění se zbraní. Momentálně mu hrozí trest odnětí svobody na 10 až 18 let," dodala mluvčí.

Kvůli podezření, že by údajný pachatel mohl svoje jednání opakovat, bylo navrženo, aby byl vzat do vazby. Soud návrh schválil, muž proto bude na svobodě omezen až do doby, než si vyslechne rozsudek.

Pobodaný muž strávil víkend v nemocnici a v pondělí byl propuštěn domů s tím, že bude pravidelně docházet k lékaři na kontrolu.

