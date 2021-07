Horoskop na čtvrtek 1. července: Dnes v práci úplně zazáříte!

Beran

První červencový den se vám daří jak v rodinných záležitostech a milostné sféře, tak na poli pracovním. To samé v bleděmodrém ve financích. Zkuste zainvestovat do něčeho, co už vás dávno lákalo a uvidíte hned, ty pozitivní výsledky. Navíc se znakem dlouhodobosti.

Býk

Budete si užívat hezké milostné chvíle. Hned vzápětí působí zvýšenou nechuť a pokles mentální energie Merkur. Krizovými hodinami jsou ty podvečerní – do duelu se dostává rodina a kariéra. Budete muset zkusit najít rozumný kompromis a uvidíte.

Blíženci

Láskyplná Venuše ve Lvu je vám příznivě nakloněna a signalizuje uspokojivé citové záležitosti. Osoba s velmi ochranitelskou a galantní náturou vám může pořádně zamotat hlavu a dát vám pocit příjemné důležitosti. Že by si na vás brousil klepítka citlivý Ráček?

Rak

S Venuší, která se dnes prochází znamením Lva, záříte a okouzlujete. Navíc jste obdařeni trigonem Marse, který způsobuje až magnetickou fyzickou přitažlivost, existuje snad svůdnější kombinace než váš sexy úsměv a mrknutí?

Lev

Královna lásky Venuše se i první červencový den vznešeně promenáduje vaším znamením a obdarovává vás možností zaskvět se v plné kráse. V citové oblasti máte šanci uspokojit své nejhlubší tužby a uskutečnit svá životní setkání. Připravte se na nečekané zážitky!

Panna

Ve věcech lásky jste teď trochu sentimentálnější, což může především u manželských párů vytvářet tu a tam tenký led. Většinou jde spíše o nedorozumění, protože jste více starostlivější než obvykle a protějšek si to může vysvětlovat jako kontrolování.

Váhy

Přející Venuše ve Lvu se stará o obdiv k vaší osobě, přičemž mnozí nemáte tušení, kolik ctitelů může vzniknout i ze strany přátel. Faktem zůstává, že obdiv až tak nepotřebujete, jste na něho v životě zvyklí, elegance vám nikdy nescházela, ale i tak potěší.

Štír

V první fázi dne jste plní mazlivých emocí a prioritně toužíte po vyznání lásky a hřejivé náruči milované osoby. Pokud zrovna nejste se svým zlatíčkem vedle sebe, cítíte náklonnost i na dálku, á propos nelze opomenout ani výraznou fyzickou touhu.

Střelec

Bohyně lásky, Venuše, je k vám v tomto období velmi přítulná. Svými paprsky ve vás zažehává vaše pravé střelecké já, což se projevuje nadšením a radostí. Vaše city silně pookřívají a dobrácké srdce máte, jak se říká, na dlani. Budete zářit i v práci.

Kozoroh

Jste velmi praktičtí a opatrní, nicméně do odpoledne jste citlivou Venuší vtaženi do většího sentimentu. Zjišťujete tedy, že prožíváte vnitřní melu a tahanici mezi těmito vlastnostmi. Můžete zvýšeně žárlit na protějšek, a přitom být na sebe vzteklí.

Vodnář

V prvním dni nového měsíce je ve vašich vztazích všechno v poklidu. Je pro vás přínosné užívat si sluníčka a vychutnávat každou chvilku odpočinku, ať už pasivního nebo aktivního. Ve vaší osobnosti je něco hezky zvláštního a váš vládce Uran se o vás stará.

Ryby

Se začátkem nového měsíce se ocitáte v jednom z nejromantičtějších a nejkreativnějších období z celého roku a planetární vládci pečují o to, aby se záležitosti vaší lásky odehrávaly ve velkém stylu. Slunce s Venuší způsobují, že jste velmi přitažliví i romantičtí.