Horoskop na čtvrtek 1. dubna: Kroťte svůj vztek, když vás někdo napálí

Saturn ve Vodnáři vynese na světlo záležitosti, spojené s bankami nebo jinými finančními společnostmi. Pokud u nich máte nějaký vroubek, podaří se vám brzy najít řešení. Ostatní planety roztáčí kolo událostí závratným tempem a ženou věci do obrátek. V dubnu se máte na co těšit.

Beran

Zamýšlíte se nad tím, jak vhodně investovat své finance. Vhodné je v tomto měsíci uložit peníze do nákupu věcí, zkvalitňujících komunikaci, tedy například do moderního chytrého telefonu. Dnes se proto podívejte, jaký model by se vám případně líbil.

Býk

Nenechte se vyděsit lavinou povinností, kterými vás zahrne čtvrtek. Postavte se jim odvážně čelem a naplánujte si, čím začnete a jak budete dále postupovat. Takový přístup vám pomůže se s nimi vypořádat. Nejdůležitější je zachovat chladnou hlavu.

Blíženci

Od rána budete celí nesví a natěšení na to, co jste připravili na své blízké. Apríl je jedna z vašich oblíbených tradic a vždycky rádi dáte průchod své kreativitě při vymýšlení chytáků na ostatní lidi. Ale až někdo vyvede aprílem vás, budete vzteklí. Kroťte se.

Rak

Dnes se vás bude některý z příbuzných či známých snažit přemluvit, ať se stanete ručiteli na jeho finanční závazek. Musíte zvážit, nakolik je váš známý důvěryhodný a zda nebude mít problémy se splácením. Než kývnete, pořádně si celou věc rozmyslete.

Lev

Panna

Vnitřní neklid vám dnes brání dotahovat věci do zdárného konce. Neberte si léky na uklidnění, ty vás pro změnu jenom otupí. Místo pauzy na cigaretu či kávu si vyjděte ven a nadýchejte se čerstvého vzduchu. Nechte se pohladit sluncem a bude vám lépe.

Váhy

Dnes se připravte na den plný protikladů. Některé věci vyřešíte hned a zcela bez problémů, u jiných se zapotíte a budou vás stát hodně nervů. Nejvíce vás přitom potrápí komunikace, bude váznout a skřípat. Některé dny takové jsou, nedá se nic dělat.

Štír

Lidé ve vašem okolí vás dobíjejí pozitivní energií, optimismem a vírou ve vaše schopnosti. Zejména v březnu se vám jejich podpory dostává v obrovském množství. Dnes oceníte, co pro vás znamenají, a budete přemýšlet, jak byste jim mohli vše oplatit.

Střelec

I když se vás v tomto měsíci drží štěstí, dnes dávejte pozor na špatný úsudek a nevhodné kroky v oblasti financí. Prověřte si všechny nabídky, které se k vám dostanou, a to i tehdy, jestliže pocházejí od lidí, se kterými dlouhodobě spolupracujete.

Kozoroh

Koho dnes vyvedete aprílem? Od rána si mnete ruce a těšíte se, protože jste se na tento den dlouho připravovali. Na každého z rodiny a přátel máte vymyšlenou lest a nemůžete se dočkat, až vám na ni skočí. Abyste si nevysloužili předčasnou pomlázku!

Vodnář

Budete dnes chtít vydat ze sebe maximum. Pokud odpoledne pocítíte potřebu načerpat síly, rozhodně si odpočiňte a nepřepínejte se. Musíte si v tomto období dát pozor hlavně na oběhovou soustavu. Objednejte se také co nejdříve na preventivní prohlídku.

Ryby

Planety roztáčí kolo událostí závratným tempem a ženou věci do obrátek. Musíte si dát pozor, abyste se nestali loutkou, která je vláčena událostmi, které dostávají rychlý spád. Dnes přinesou obrat ve finanční oblasti a samozřejmě půjde o dobrý směr.