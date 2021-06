Horoskop na čtvrtek 10. června: Novoluní naruší vztahy na pracovišti!

Novoluní v Blížencích přináší vhled do něčeho nového ve vaší domácnosti, ale rozjitří vztahy na pracovišti. Toto Novoluní ovlivňuje navíc také ruce, ramena, plíce a nervovou soustavu. A den je spíše vhodný k odpočinku než k práci.

Beran

Novoluní v Blížencích přináší vhled do něčeho nového ve vaší domácnosti. Možná se rozhodnete k úpravám v domácnosti nebo nákupu nových spotřebičů. Také se může vyjasnit nějaká právní nebo majetková záležitost ohledně vašeho bytu, domu nebo nějaké jiné nemovitosti.

Býk

Mezi vámi a vašimi nejbližšími proudí příznivá přátelská atmosféra! Vychutnáváte si společné požitky a aktivní diskuze, které okořeňujete svým hřejivým humorem. Nemůžete se už dočkat víkendu? Naplánujte nějaký zajímavý program pro celou svou rodinu.

Blíženci

Do popředí vašeho zájmu se dnes, díky Novoluní ve vašem znamení, dostávají romantické vztahy nebo nějaké souvislosti s vaším potomkem. Nečekejte žádné hrůzy, právě naopak! Zaplaví vás velká vlna sounáležitosti, pocitu souznění a lásky.

Rak

Dnes se zaměřte zejména na obchodní smlouvy! V následujícím období z nich pak budete sklízet zaslouženou odměnu. Ať už půjde o profesní obchodnické záležitosti, nákup většího spotřebiče do domácnosti nebo třeba změnu banky, vše se vám podaří náramně!

DĚTSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Profesionální a jedinečný astrologický výklad. Ideální dárek pro děti, který je bude provázet celým životem. Zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Rádi byste hospodařili s vyrovnaným rozpočtem, ale pořád vám to někdo narušuje. Že se vás snaží vysát někdo z okolí může svědčit o tom, že jste v realizaci svých rozhodnutí nedůslední. Zamyslete se dnes nad tím, jestli zbytečně neutrácíte tam, kde nemusíte.

Panna

Emoce na pracovišti dnes rozjitří Novoluní v Blížencích. Působí totiž poměrně silně na všechny vaše kolegy i na vás, a tak se asi jen těžko vyhnete nějaké komunikační komplikaci. Nejde však vůbec o nic, s čím byste si neporadili. Tak jen zachovejte klid a rozvahu.

Váhy

Daří se vám zvyšovat své příjmy a korunky přiskakují rychleji na váš účet. Dnešní nabídky spolupráce nebo zakázky mohou ještě více roztočit kolo štěstí! Neomítejte nic bez řádného promyšlení, mohli byste se zbytečně nechat připravit o nové příjmy.

Štír

Dnes můžete být přecitlivělí, zejména pokud se to týká určitých záležitostí ve vašem partnerském vztahu. Váš protějšek zřejmě v něčem nesplní vaše očekávání. Není to spíš tím, že vaše očekávání jsou příliš vysoká? Novoluní dnes před vás postaví zrcadlo.

ANDĚLSKÝ TAROT

Každý má své anděly strážné, kteří dohlíží na naše činy, posunují nás správným směrem k dosažení našich cílů. Nechte tarotové karty, aby vám pomohly je odhalit!

Střelec

Dnes nemáte svůj den, milí Střelci. No a? Každý ho občas nemá. Tak se netrapte, udělejte si volnější program, ať se zbytečně nemoříte se složitými problémy a v klidu a pohodě jej přežijete. Stačí se nepřepínat a vědět, že dnes prostě nejde všechno.

Kozoroh

Vaše kreativita je bezedným zdrojem, který chrlí jeden nápad za druhým a dnes vás zase posune o kus dál. Je velmi důležité, abyste to, co děláte, dělali rádi. Pak vám půjde všechno od ruky a potěšíte řadu lidí kolem sebe. A o to vám jde především.

Vodnář

Řešení otázek ohledně financí, především aktivace zóny hypoték a půjček, to je úkol dnešního Novoluní ve znamení Blíženců. Zavolejte svému finančnímu poradci a pokud žádného nemáte, nějakého vyhledejte. Budete se divit, co všechno vám může nabídnout.

Ryby

Venuše v Raku vám, nezadané Rybky, přináší opravdu skvělé zprávy – bláznivě se zamilujete! Váš objekt lásky vás zaujme svou smyslností a dojemnou citlivostí, sametově něžným pohledem a měkkým uklidňujícím hlasem. Budete se doslova vznášet v sedmém nebi!