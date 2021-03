Horoskop na čtvrtek 11. března: Flirtování v práci si dobře rozmyslete!

Merkur ve Vodnáři přináší nepříjemné diskuse! Mluvte proto co nejjasněji, abyste se vyhnuli nedorozuměním. A rozmarná Venuše v Rybách láká k flirtu na pracovišti. Dobře si to rozmyslete!

Beran

Dnešek vám může do cesty nastražit někoho, kdo až nezdravě rozohní vaši představivost. V tomto směru je favorizováno období kolem poledne, kdy je Mars nakažen kvadraturou Neptuna a zavání nežádoucími tajnými choutkami. Mějte se proto na pozoru.

Býk

Vaše elegance a styl dnes nezůstanou bez povšimnutí. Se zájmem vás bude kdosi pozorovat. Přestože jste si svého šarmu dobře vědomi, nedávejte ho příliš najevo. Nápadné a okázalé předvádění vašich předností by mohlo potenciálního partnera odpuzovat.

Blíženci

Raději teď nic neřešte, jste vlivem koronavirové krize až moc přecitlivělí a vaše kroky by nemusely být zrovna ty nejsprávnější. I když Merkur ve Vodnáři přináší nepříjemné diskuse, mluvte co nejjasněji, abyste se vyhnuli nedorozuměním. Dnes platí - co můžeš, odlož radši na zítřek.

Rak

Venuše vás hezky pomazlí! Vy, kteří jste nezadaní, počítejte s tím, že se váš stav může překvapivě zvrátit i v lockdownu. Lze předpokládat příjemné seznámení, přičemž se mezi tutovky řadí práce, a díky ní také seznámení s někým velmi zajímavým.

Lev

Chvílemi se ptáte, jestli je to skutečnost, nebo jestli jste jako Alenka v říši divů, která hledá kouzelný svět za zrcadlem. Platí to první? Přijměte tedy rámě polepšené Venuše, která vás chce sblížit s milovaným protějškem, a již neváhejte se schůzkou.

Panna

Když chcete, umíte hnout horou. Vaše odhodlání a energie, kterou dokážete vyvinout, je neskutečná a obdivuhodná. I dnes ukážete, že když je potřeba, umíte změnit svět. Díky svojí aktivitě rozhýbete věci, které stály velmi dlouho na mrtvém bodě.

Váhy

Pozor, vzdušní svůdníci, prožíváte-li více než jeden vztah najednou, může se situace od rána dosti zkomplikovat. Rozmarná Venuše v Rybách láká k tajnému flirtíku na pracovišti nebo s osobou, která je nějakým způsobem spojena s vaším obchodem či kariérou.

Štír

Váš půvab je odzbrojující jako vlny na moři! V dopoledních i odpoledních hodinách můžete i vy, kteří jste se zklamali v lásce, najít někoho, kdo pomůže zahojit vaše bolavé srdce. I navzdory vaší vrozené nedůvěřivosti z toho čouhá intenzivní vztah.

Střelec

Máte pocit, že si vaše zlatíčko hraje na schovávanou a vy přitom tolik toužíte po důkazech, že vás miluje! Rozhodně se nesnažte o intriky, všechno by se později otočilo proti vám. Hvězdy radí, abyste příliš nepokoušeli trpělivost svého protějšku.

Kozoroh

Venuše, tato kouzelnice noční oblohy, přináší do lásky potřebnou vláhu ze znamení Ryb a snaží se vskutku velmi dobře zalévat, aby citový pramen nevysychal. Vy, kteří jste nezadaní, mějte od samého rána oči na stopkách! Úspěch bude nečekaný, uvidíte.

Vodnář

Máte svůj vlastní svět a nechcete se nechat k ničemu nutit. Že by blížící se jaro přiválo vzduch nasycený extrémní dávkou svobody? Ano, chcete si užívat radostí života po svém a nevázat se, což je přes lockdown těžké, ale i tak si ho vychutnáte zejména v odpoledních hodinách.

Ryby

Venuše je mocná čarodějka, nadarmo není patronkou lásky! Od samého kuropění vám dopřává citu plnými doušky. Seznámení tak může zaťukat na okýnko prostřednictvím vaší pomoci někomu, kdo to právě potřebuje. Buďte otevření lásce a nové zážitky přijdou.