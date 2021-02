Horoskop na čtvrtek 11. února: Dnes budete neobyčejně přitažliví!

Beran

Čtvrteční Novoluní ve Vodnáři vás potrápí. Bohužel poukazuje na případné ztráty, intriky, ale také na váš sklon být nyní soptíky zvěrokruhu a řešit vše nesprávnou cestou. Do večera navrch platí varování ohledně financí - pozor na peněženky!

Býk

V tomto měsíci jste výborně laděni k finančním spekulacím, peníze pro vás hodně znamenají, tudíž jste ochotni i trochu zariskovat. Hodně možností čouhá ze zahraničních společností, a dnešní Novoluní ve Vodnáři věstí až osudový vliv pro vaši peněženku!

Blíženci

V první polovině dne je vaše finanční situace spojena s někým, kdo je vám blízký, včetně vašeho druha nebo partnera. Venuše napovídá, že se může jednat o pomoc při vyřizování půjčky či hypotéky. A bude to pomoc, která vskutku ponese své ovoce úspěchu.

Rak

Začátkem dnešního dne, a zejména pak dopoledne, kdy Luna putuje znamením Panny, zkontrolujte své účty, faktury a bankovní doklady. Můžete být totiž vystaveni předzvěsti možných finančních a administrativních komplikací. Chce to být velmi obezřetní.

Lev

Jako královské znamení milujete luxus a pohodlí, koneckonců, proč se bránit hřejivým paprskům blahobytu? V tomto dni však počítejte s teplotním poklesem, je signalizována tendence k finančnímu pouštění žilou. Budete se prostě muset více starat sami.

Panna

Pod Venušinými křídly je ve vaší finanční sféře vše jako v bavlnce. Tato dobrodějka navíc táhne za jeden provaz se štědrým Jupiterem, takže se máte na co těšit! Patříte tento den mezi vyvolené, kteří snad vydělávají, i když se třeba zrovna baví.

Váhy

Seskupení Merkuru, Venuše a Jupitera v znepřáteleném Vodnáři věstí malé spiknutí s cílem zvýšit vaši obezřetnost. I dnešní Novoluní spouští alarm, abyste si uvědomili, že neexistuje důvod, proč byste měli přijímat podřadné zboží nebo řemeslnou práci.

Štír

V tomto dni jste neobyčejně přitažliví, dnešní Novoluní vám zrcadlí v očích neodolatelný sex-appeal a obdivovatelé se za vámi otáčejí jako mušky za světlem. Těšte se, čeká vás příjemný předkrm Valentýna! Ale navzdory zájmu opačného pohlaví jste stydliví.

Střelec

Navyšování financí je na čas středem vaší pozornosti a dnešek se mistrně podílí na tom, aby přispěl svou nemalou troškou do mlýna. Velmi výhodně se jeví spojení se staršími osobami, poněvadž by mohly přinést štěstí do vašich peněžních záležitostí.

Kozoroh

Nyní je váš čas. Vaše múza je vám teď k dispozici ve dne v noci, takže se neváhejte ponořit do kýženého tvůrčího projektu. Planety jsou vám po finanční stránce nakloněny, takže pokud máte nějaké resty a dluhy, dnešek je vhodný pro jejich splácení.

Vodnář

Z hlediska financí se jedná o období reorganizací, což je voda na váš mlýn - změny a nová řešení, to je vaše životodárná kapsle! Vliv Jupitera v příjemném objetí s Merkurem ve vašem znamení je ukazatelem prospěšných finančních rozhodnutí.

Ryby

Netoužíte být zrovna ropnými magnáty, ovšem nyní vám Novoluní ve Vodnáři dodává ten pravý drive. Proč toho nevyužít? Vše teď může být o moc dostupnější, pokud oslovíte ty pravé lidi. Hlavně dlouze neotálejte a vrhněte se do všeho mnohem více po hlavě, je to třeba.