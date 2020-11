Horoskop na čtvrtek 12. listopadu: Stanete se nositelem dobré nálady

Beran

Dnešní den se vyznačuje pohodovou atmosférou. Projevuje se i vaše vrozená touha chránit a těšit ty, kteří na tom nejsou tak dobře. Pokud uvidíte kohokoliv, komu není právě veselo, budete se snažit ho potěšit. Stanete se nositeli optimistické nálady.

Býk

Vaši mrzutost dnes neskryjete. Od rána se vás lidé ptají, co se vám stalo. Zažeňte chuť jim jízlivě odpovědět. Mohli byste je urazit a snadno tak přijít nejenom o přátele, ale i o pověst slušného člověka. Sympatie okolí jsou pro vás přitom důležité.

Blíženci

Fyzických sil máte dostatek, možná až nadbytek. S těmi duševními to už tak vesele nevypadá. Je toho na vás poslední dobou trochu moc, proto se můžete cítit poněkud přepracovaně. Měli byste si trochu odpočinout, zajít si třeba do sauny či na masáže.

Rak

Ve čtvrtek se budete trochu potýkat s protichůdnými vlivy. Rozmary planet vám přivedou do cesty lidi, kteří vám vaši skvělou náladu mohou velmi snadno narušit. A udělalo by jim to radost! Proto se ovládněte, nenechte se rozhodit. Úsměv je vaše zbraň.

Lev

Venuše ve znamení Vah žene věci závratným tempem vpřed. Záležitosti dostávají spád, až máte chvílemi obavy, že se vám věci vymknou z rukou a přijdete o mnoho šancí. Vytvořte si dnes seznam toho, co chcete řešit prioritně a ostatní nechte osudu. Nějak to dopadne!

Panna

Jindy je vaše pracovní píle naprosto nedostižná. V tomto měsíci jste však mrzutí. Práce je to poslední, co by vás zajímalo. Vaše priority jsou teď někde jinde. Nebude to tak ale pořád, proto se nejen dnes zkuste přemoct a pracovat tak, jako obvykle.

Váhy

Využijte dnes svého kouzla osobnosti k něčemu, co přinese užitek. Můžete se třeba nabídnout dobročinné organizaci jako fundraiser, tedy člověk, který pro ni získává finance na provoz. Co uděláte, to vám vesmír vrátí a u charity to platí dvojnásob.

Štír

Dnes bude třeba, abyste někomu projevili svou empatii. Může to být kolega, kamarád, známý, soused anebo někdo z rodiny. Bude si potřebovat vylít srdce a ví, že vám může zcela důvěřovat. Najděte pro něj slova povzbuzení a třeba i nějakou dobrou radu.

Střelec

Zamyslete se dnes nad tím, zda jste v rodině členem, který ji sceluje anebo naopak někým, kdo do ní neustále vnáší nepříjemnou nervozitu. Pokud pro vás platí druhý případ, pak si promyslete, co by se dalo změnit. Vaši blízcí by to nepochybně uvítali.

Kozoroh

Některé dny potkáváte samé protivné a nabručené lidi, dnešek bude mít zcela opačné ladění. Lidé, se kterými budete mít co do činění, budou milí a příjemní. Není

vyloučeno, že si s některými padnete do noty tak, že se z toho vyvine hezké přátelství.

Vodnář

Máte dojem, že se ve vás hromadí nervozita a vnitřní neklid. Není se nad čím pozastavovat, jedete nadoraz a k tomu se na vás momentálně podepisuje i vliv Marsu. Dnes se nicméně může stát, že toto napětí bude zdrojem konfliktů doma i v zaměstnání.

Ryby

Od rána vás pronásleduje myšlenka na to, že vás vaše současná práce neuspokojuje. Těšíte se na dva volné dny, které jsou před vámi a intenzivně přemýšlíte, zda v současné práci zůstanete či budete hledat nové místo. O víkendu si to můžete promyslet.