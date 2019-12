Horoskop na čtvrtek 12. prosince: Nebojte se být sami sebou

Nahlédněte do svého nitra. Nesnažíte se spíše naplňovat očekávání ostatních, než ta svoje? Je dobré naslouchat názoru okolí, ale tím nejlepším rádcem je pro vás nakonec vaše srdce. Panny by dnes měly věnovat svůj čas dětem, nabijí je novou energií.

Beran

Můžete spatřit přítele nebo blízkého kamaráda v novém světle. Ať již negativním, nebo pozitivním smyslu, vyvede vás to z míry natolik, že přehodnotíte vše, co jste si o něm až doposud mysleli. I stará parta je někdy plná překvapení, která byste nečekali.

Býk

Vztah, který na to nevypadal, se rozvíjí raketovou rychlostí, a vy již nejste schopni zařadit zpátečku. Děsíte se? Proč? Možná jste byli příliš dlouho sami, abyste byli schopni ocenit snahu druhé osoby o posunutí vztahu na vyšší úroveň, která nakonec oba uspokojí.

Blíženci

Zkuste se více zabývat temnou stránkou života. Nejedná se o nic perverzního. Náhled do temných zákoutí duše dokáže vymést pryč hodně smetí, o kterém nemáte potuchy, že existuje. Morálka může kvést tehdy, kdy víme, že Satan neexistuje, ale zlo v nás ano.

Rak

Odkládáte nutné opravy, abyste ušetřili peníze, ale zároveň si neuvědomujete to důležité. Nefunkční zařízení v domácnosti je mnohem větším žroutem peněz, než jejich oprava! Zkontrolujte všechny spotřebiče a pozvěte klidně i opraváře, pokud je to potřeba.

Lev

Někdy nám perfektně sedne osoba, která nechce prolomit ledy. Společné zájmy, názory a pohled na svět nikdy nenahradí tu pověstnou jiskru mezi milenci. Pokud k vám bude dotyčný stále chladný, ušetřete si čas plýtváním energie na někoho, kdo o vztah nemá zájem.

Panna

Pokud máte malé děti, všímejte si dnes jen jich. Vezměte je odpoledne ven a večer jim místo televize přečtěte pohádku, nebo si vymyslete svoji vlastní! Času stráveným s dětmi nebudete nikdy litovat, i kdyby vás ti malí čerti měli utahat k smrti. Vše se vám vrátí.

Váhy

Rozvíjejte své schopnosti. Kupte si vědeckou knihu nebo se přihlaste na vzdělávací kurz. Nebudete litovat, protože všechny vědomosti se vám zúročí a v budoucnu se dostanete na mnohem lépe placené místo. Chce to jen nezakrnět a najít si to, co vás baví.

Štír

Pokud máte ve vztahu neúspěch, možná je to jen tím, že máte nerealistické požadavky na svůj protějšek. Člověk není auto, kde si můžete nadiktovat, jakou bude mít barvu, výkon motoru a výbavu v interiéru. Nechte věci přirozeně plynout a někdo se objeví.

Střelec

Orientace na politické dění je bohulibá, ale nenecháváte se politikou ovládat až moc? Člověk se stejnými názory se může ukázat jako zrádce a člověk s úplně odlišnými od našich ten pravý pro nás. Nezahánějte lidi, kteří jsou tu pro vás, jen kvůli volebním lístkům.

Kozoroh

Neviditelný svět kolem nás existuje, i když se toho bojíte. Nemusíte hned věřit na anděly, abyste si přiznali, že psychologie a práce s podvědomím funguje lépe, než si umíte představit. Kupte si knihu a rozvíjejte svůj potenciál v psychologické sféře.

Vodnář

Lidé jsou jako medúzy. Mohou vypadat elegantně a krásně plavat, ale popálí vás, když nabudou dojmu, že je ohrožujete. I z malých příčin, které by vás nikdy nenapadly. Třeba že máte příjemnější hlas a mohli byste umět přesvědčovat okolí lépe než oni.

Ryby

Najděte a hýčkejte to, v čem jste dobří, a zapomeňte na činnosti, ve kterých jsou úspěšní ostatní, ale vás nebaví. Snažte se vyvíjet ve sférách, která jsou vám daná, a zbytečně je neodmítejte.