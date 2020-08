Horoskop na čtvrtek 13. srpna: Čeká vás den plný zábavy!

Beran

Jste plni nevybité energie, proto se dnes budete snažit najít kreativní jedince, kterým byste mohli pomoci s realizací jejich nápadů. Aniž byste to čekali, zjistíte, že jednomu z vašich příbuzných přijde vaše pomoc velmi vhod. Díky tomu se sblížíte.

Býk

Vše, co dnes uděláte, předem pořádně promyslíte a budete se sami sebe pátá, zda je to dobré pro vaši rodinu. Cítíte, že jste v posledních dnech rodinu poněkud zanedbávali, a tak se budete nyní snažit vše jim vynahradit všemi možnými i nemožnými způsoby.

Blíženci

Dnes můžete úspěšně zmnožit své finance nebo majetek. Zahloubáte se do problematiky finančnictví a budete se snažit najít instituci, která nabízí něco víc, než její konkurence. Bude vás to stát nějaký čas, ale nakonec vyberete to nejlepší, co můžete.

Rak

V partnerství vám to dnes bude skvěle klapat. Budete naladěni na stejnou notu a budete se báječně doplňovat nejen v praktických věcech, ale také v sexu. Společně vás napadnou i nějaké zajímavé experimenty, které budete chtít okamžitě uvést do praxe.

Lev

Mars ve znamení Berana stojí na vaší straně. Měli byste se pokusit využít jeho vlivu především v partnerství jakéhokoliv typu k dosažení naprosté spravedlnosti. Vaše druhá polovička to ocení. Férové jednání by mělo být základem každého vztahu. Nezapomínejte na to!

Panna

V tento den se vám podaří naplnit všechny své sny, které se týkají dětí. Umíte jim být tou správnou oporou. Snažíte se je směrovat, ale vždy se vyhnete nějakému nepodstatnému mentorování. Proto se také u vás doma cítí všichni hýčkaní a v bezpečí.

Váhy

Máte dojem, že v oblasti vztahů byste mohli lámat skály, a že se vám za každou cenu musí podařit to, co jste si právě zamanuli. Dejte si ale pozor na příliš suverénní vystupování. Nakonec byste mohli partnera odradit a z vašich záměrů by nebylo nic.

Štír

Máte sice vztah, ale v oblasti sexu budete dnes trochu strádat. Váš protějšek má zřejmě trochu jiné plány, než strávit s vámi odpoledne a večer v posteli. Budete z toho rozhození, ale nemusíte se bát. Berte to pozitivně, alespoň máte čas na sebe.



Střelec

Je vysoce pravděpodobné, že se dnes seznámíte s tvůrčími lidmi z umělecké, reklamní či módní branže. Nové kontakty se vám jistě budou někdy hodit, tak se snažte nepromarnit jedinečnou příležitost, která se vám právě dnes nabízí. Mohlo by vás to mrzet.

Kozoroh

Necháte se pozvat na nějakou společenskou akci. Z počátku se vám sice nebude chtít a budete přemýšlet, jakou výmluvu by bylo nejvhodnější použít, nakonec ale přece jen vyrazíte. Nebudete litovat a přímo královsky se pobavíte. To jste potřebovali.





Vodnář

Budete se mít dobře, a tak se vám pravděpodobně stane, že začnete příliš rozhazovat i flirtovat. Dávejte si pozor na přílišnou promiskuitu, to by vám jen ublížilo. Před svým protějškem byste také neměli utrácet jen proto, abyste se předvedli.





Ryby

Dnes se budete nejlépe cítit u rodinného krbu. Doma totiž zavládne úžasná pohoda. Všichni se budete usmívat, budete na sebe hodní a milí. Něco takového jste již delší dobu nezažili, takže si budete náležitě užívat přítomnosti všech vašich blízkých.