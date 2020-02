Horoskop na čtvrtek 13. února: Překonejte lenost a jděte cíli naproti

Beran

Nic se neděje, když se nic nedělá. Mohli jste přijít o chuť do života, ale žití bez chuti je horší než smrt. Objevujte kolem sebe nové koníčky, nová místa, protože brzy za vámi přilétne múza, která vám vlije novou krev do žil. Ale musíte jí naproti.

Býk

Nemusíte umět věštit z křišťálové koule, abyste odtušili budoucnost. Již dlouho se vám stávají náhody, že jste to věděli předem? Tak proč jste nic neudělali? Předtuchy máme proto, aby nám dávaly možnost měnit budoucnost podle toho, jak nám vyhovuje.

Blíženci

Vše špatné odchází, zvláště v peněžní oblasti. Teď přijde ta pravá chvíle, kdy ukážete, že ve vás něco je a umíte dobře zajistit nejen sebe, ale i ostatní kolem vás. Čeká vás překvapivé přilepšení stávající finanční situace a konec utažených opasků.

Rak

Na úsměv ve tváři vždy lidé odpovídají ano. To byste si pro dnešek měli zapamatovat. Všechny vaše požadavky budou splněny, pokud nebudete vyvíjet nátlak a raději vsadíte na pozitivitu a úsměv. Škaredě zamračený obličej nikdy nic nezískal. Usmívejte se.

Lev

Uvědomte si skutečnou hodnotu svých talentů a zúročte je. Jsou velmi žádané i ostatními lidmi. Pokud chcete rovněž za svoji snahu odměnu, na rovinu si o ni řekněte. Není to žádná drzost, ale úplně obyčejný obchod, ze kterého profitují obě strany najednou.

Panna

Ráno se můžete cítit vesele a svižně, ale po poledni na vás může dolehnout tíha starostí jiných lidí. Nenechte se strhat záležitostmi a špatnými náladami těch druhých. Jsou to jejich nálady a problémy a jsou cizí. Nenechte si kazit dobrou náladu.

Váhy

Tříštíte svoji pozornost do několika směrů najednou. Nepodléhejte kolektivní iluzi, že můžeme vyřešit úplně všechny problémy světa. Nejlépe uděláme, když vyřešíme ty svoje a světu se hned uleví. Vypněte všechna média a přemýšlejte, kde začít u sebe.

Štír

Dnešek bude ve znamení dobré nálady, příjemných vzpomínek a společenských setkání. Práce bude odsýpat od ruky a po dlouhé době nezažijete jedinou stresovou situaci. Ideální čas si vyrazit ven s přáteli, nebo strávit příjemný večer oblíbenou činností.

Střelec

Neházejte ještě flintu do žita. Jistý člověk se ještě vyvíjí a bude se vyvíjet. Sice to ještě chvíli potrvá, ale jednoho dne si společně sednete a velmi dobře si popovídáte. Jen to teď chce ještě trochu trpělivosti a nechat ho svému vlastnímu osudu.

Kozoroh



Vaše každodenní rutina dnes vezme naprosto za své. Vůbec se nebudete nudit. Místo zbytečného panikaření si raději užívejte ten nový příval nezkrotné energie, která se postará o to, že nezažijete vůbec žádnou nudu. Ostatně se vyvíjíme i skrze chaos, že?

Vodnář

Nebuďte bláhoví a zbytečně nevěřte lidem, kteří vás již několikrát zradili a ani nemrkli okem. Ano, mohli se teď změnit, ale vaše rány jsou ještě nezahojené, abyste plnohodnotně dokázali přejít přes staré křivdy. Nechte je jít svojí vlastní cestou.

Ryby

Nedopusťte, aby vaše city dnes řídily váš osud. Snadno se nadchnou a bez chladného rozumu by vás přivedly do pěkné patálie. Raději si naordinujte pěknou dlouhou procházku, kdy budete mít čas přemýšlet sami o sobě. Nežeňte se do žádných nových projektů.