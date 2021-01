Horoskop na čtvrtek 14. ledna: Nebojte, každá situace má řešení

Mars v Býku vás dnes bude nepříjemně pracovně brzdit. Budete plní vášně a emocí, což vám bude bránit v soustředění. V partnerství to budete mít také těžké, protože Jupiter ve Vodnáři zapříčiní, že vidíte všechno černě.

Beran

Váš mozek budou zaměstnávat jen a pouze finance. Jednou za čas je nutné řešit podobné záležitosti, proto si na ně dopřejte potřebný klid a pohodu. Nenechte se nikým a ničím vyrušovat a důkladně promyslete svou finanční situaci. Je to velmi důležité!

Býk

Včerejší Novoluní pomalu ukončuje období vhodné pro náročnější pracovní vypětí. Máte ještě stále dostatek sil a energie, abyste se vypořádali s nepříjemnými a nutnými záležitostmi. Proto se snažte ještě dnes udělat maximum pro to, abyste v následujícím týdnu měli klid.

Blíženci

Pozor, vaše milostné avantýry by se mohli začít nepříjemně komplikovat. Soustřeďte se na důležité záležitosti a snažte se je vyřešit, pokud možno rychle a na rovinu. Pokud budete pasivní, dostanete se do nepříjemného kolotoče, ze kterého není úniku!

Rak

Vzpomenete si na kamarády, na které jste si kvůli svátkům dlouho nenašli čas. Proto neváhejte a uspořádejte společnou malou akci. Uvidíte, že se skvěle odreagujete. Budete se perfektně bavit, a navíc se dozvíte spoustu zajímavých a pikantních novinek z vašeho okolí.

Lev

Energie máte v poslední době na rozdávání a na vašich pracovních výkonech je to znát. Do všeho se hrnete s vervou a po hlavě. Vaše nadšení je sice obdivuhodné, avšak pouze to nestačí. Snažte se na sobě trochu více pracovat a nejednejte tolik zbrkle.

Panna

Budete se těšit z nebývalého obdivu okolí. Není se čemu divit, šarm a sex-appeal z vás přímo vyzařují. S opačným pohlavím si dnes můžete dělat, co chcete. To však není váš zájem. Pozornost totiž upíráte k jedinému člověku, na kterém vám velmi záleží.

Váhy

V partnerství to budete mít těžké, protože Jupiter ve Vodnáři zapříčiní, že vidíte všechno černě. Zkuste být trochu více nad věcí a oprostit se od všudypřítomného pesimismu. Jakmile budete do budoucnosti hledět se zdravou mírou optimismu a naděje, vaše přání se hned vyplní.

Štír

Partner se vám bude jevit jako vyložený lenoch. Je to však jeho chyba? V poslední době s vámi šijí všichni čerti. Energie máte na rozdávání. Pokud partner nesdílí váš entuziasmus, nenuťte ho do společných aktivit. Raději si vymyslete vlastní program.

Střelec

Mars v Býku vás dnes bude nepříjemně pracovně brzdit. Budete plni vášně a emocí, což vám bude bránit v soustředění. Nesnažte se nic lámat přes koleno, a pokud vám něco nejde, raději toho nechte. Snažte se odreagovat sportem a fyzickou námahou.

Kozoroh

V rodině dojde ke změně díky konstruktivnímu a přímému rozhovoru. Však bylo na čase! V poslední době panovala ve vaší domácnosti zvláštní napjatá atmosféra, která na pohodě nepřidávala. Dnes naštěstí konečně uvolníte ventily a napětí opět zmizí.

Vodnář

V práci se objeví jisté nesrovnalosti, které vám přivodí v průběhu dne menší stres. Naštěstí se vše opět vyřeší a vám spadne kámen ze srdce. Vezměte si ze situace ponaučení a nenechte se příště rozhodit maličkostmi. Každá situace má nějaké řešení.

Ryby

Promluvíte si s nadřízeným o svém finančním ohodnocení. Otevřený a upřímný rozhovor se snažte vést v klidném a nenásilném duchu. Nátlak a kritika totiž nikam nepovedou. Pokud vydržíte, nakonec najdete společný kompromis, který bude vyhovovat oběma.