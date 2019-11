Horoskop na čtvrtek: Žádné lenošení a nezapomínejte na staré přátele

Beran

Neodmítejte pozvání od starých přátel, kteří se vám ozvou po celém století. Oprašte zvyklosti ze starých dobrých časů a hoďte za hlavu veškeré starosti, uvidíte, že vám to prospěje a do žil se vám vlije staronový elán, který jste tak dlouho potřebovali.

Býk

Je ten správný čas si zajít do posilovny a nelenošit doma. Aktivní odpočinek je to, co potřebujete jako sůl, aby se vám zlepšilo zdraví v sychravém počasí. Shodíte i přebytečná kila. Při ubývajícím měsíci vám to půjde mnohem lépe než kdykoliv jindy.

Blíženci

Využívejte postavení měsíce v Blížencích a nevzdávejte se svých vytyčených cílů. Tvrdě na nich pracujte, protože již brzy přinesou kýžený výsledek a vy na sebe budete právem velmi pyšní. Jen vytrvat a neutíkat k jiným činnostem. Držte se své cesty!

Rak

Dnes si po všech možných změnách, které vám obrátily svět naruby, konečně oddychnete a budete mít pocit, že zase stojíte nohama na pevné půdě. Věci budou mít hlavu i patu a zjistíte, že jste si celou dobu nechali unikat příležitosti k přilepšení.

Lev

Ve vašich plánech se vám pomalu ale jistě zadaří. Díky svému pracovnímu nasazení i vášni pro dokonalé dílo se vám podaří hodit za hlavu ustaranou minulost. Budete se radovat ze svých úspěchů. Jen si dávejte pozor na závistivou a nepřející konkurenci.

Panna

Dneska zazáříte na všechny strany. Podaří se vám ukončit nepříjemnosti v pracovním prostředí, což ocení všichni okolo vás. Uvědomí si, že ačkoliv jste nenápadná osoba, dokážete si nenásilným způsobem prosadit své a tím zlepšit společenské vztahy.

Váhy

Pokud vás dneska něco rozčílí, nezapomeňte na svůj proslulý diplomatický takt. Určitě se nenechte vyvést z míry, protože by vám to akorát přitížilo. Co se týče mezilidských vztahů v milostných oblastech, můžete se těšit zvýšené pozornosti a zájmu.

Štír

Pokud máte na jazyku pichlavé poznámky, raději se do něj kousněte, protože dnešní hvězdné konstelace ukazují na možný problém dlouhodobějších a dočista vyčerpávajících konfliktů, které vzniknou z naprostého nedorozumění a maličkostí. Mlčeti je zlato.

Střelec



Pokud se profesionálně věnujete sportu, dnes byste měli zabrat v posilovně a nelenošit, protože vítězství v této sféře je na dosah. Moc se nešetřete a dejte si pořádně do těla. To platí i pro ty, kteří nejsou profesionální sportovci. Nejezte sladké.

Kozoroh

Otevřete svoje srdce, které na první pohled vypadá jako z kamene, ale opak je pravdou. Ukrývají se v něm hluboké emoce, které prostě chtějí ven, ať se vám to líbí nebo ne. Jejich potlačování by z vás mohlo učinit zahořklého člověka a to nechcete.

Vodnář

Držte se nohama pevně na zemi a nelítejte v jiných sférách. Můžete v nich sice najít inspiraci a svěží vítr, ale dnešní postavení hvězd by přineslo jen samé falešné iluze. Přečtěte si něco racionálního a skeptického, ať nám neuletíte do jiného vesmíru.

Ryby

Pokud bydlíte vzdáleni svému rodnému kraji, může na vás padnout stesk. Zabalte si věci a připravte si výlet na znovupoznání starých míst, která jste měli tak moc rádi, ale celá léta jste je nenavštívili. Trocha sentimentální nostalgie vám neuškodí.