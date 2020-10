Horoskop na čtvrtek 15. října: Novou energii načerpejte v přírodě

Beran

Vyvarujte se při dnešku všech extrémů, i když budete mít pocit, že se kolem vás všechno děje stylem, o nás bez nás. Rozhodně by vám na náladě nepřidalo ještě se stresovat tím, co děláte špatně, že tomu tak je. Raději zkuste naladit veselou strunu.

Býk

V práci i ve sféře lásky je vhodný den pro netradiční přístupy. Nebojte se změnit, co vás rozčiluje a naopak si polevit tam, kde si jindy utahujete opasek. Mnohdy za cenu chvilkové nejistoty pak získáte spoustu nových zážitků, které vás obohatí.

Blíženci

Na první pohled je u vás v rodině všechno naruby, ale vám se dnes bude dařit určit si své priority. Nejistota sice bude i nadále přetrvávat, ale to je normální po událostech, které máte za sebou. Přítomnost již přináší větší stabilitu a více pohody.

Rak

Stejně jako vaši blízcí budete podzimně zahnízděni ve svém zázemí doma, nicméně nečekané události vás přinutí se přece jenom chovat energetičtěji. V zaměstnání naopak nebudete toužit po stereotypech a sami budete pohonem změn, alespoň těch malých.

DĚTSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Profesionální a jedinečný astrologický výklad. Ideální dárek pro děti, který je bude provázet celým životem. Zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Jestliže se více argumentů ve vašem soukromém dilematu bude klonit na určitou misku vah, pak byste neměli dělat pravý opak. Překonejte touhu po dělání bláznivých věcí, nebo těch, co nemáte dokonale promyšlené, a zůstaňte dnes raději nohama na zemi.

Panna

Smysluplnost svého konání dnes bude třeba opřít o fungující komunikaci, a to jak doma, tak v práci. Přestaňte být tím, kdo stále jenom mluví nebo naopak jenom naslouchá. Radši neupřednostňujte žádnou roli a zkuste najít rovnováhu v přístupu k druhým.

Váhy

Nenechte se unášet různými nepříznivými situacemi, do kterých vás mnohdy chtěně, mnohdy nechtěně uvrtají druzí. Zapomeňte na chvíli na řízení, plánování i trápení se kvůli různých možným scénářům. Uvidíte, že zítra všechno budete vidět mnohem lépe.

Štír

Vaše nálada se vlivem Venuše v Panně konečně otáčí k lepšímu a vy budete mít chuť udělat něco nově, co by dalo druhým najevo, že rozhodně nejste žádní suchaři nebo tichošlápci. Do cesty vám navíc přicházejí samí zajímaví lidé, kteří vás budou ve vašem konání inspirovat.

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Střelec

Mnoha z vás se stane, že budou dnes na vážkách, co si o svých blízkých vlastně myslet. Nepouštějte se však raději do žádných spletitých analýz a soustřeďte se sami na sebe. Povinností ostatně máte již z předchozích dní kupu, která čeká na váš čas.

Kozoroh

V oblasti rodiny počítejte se značným oříškem, ovšem s humorem vám vlastním se vám ho podaří rozlousknout. Novou energii načerpáte v přírodě. Chování partnera ve vás vzbudí obavy, protože jsou věci, které budete muset ve vašem vztahu ještě řešit.

Vodnář

Při dnešku budete namáhat svou hlavu především tím, jak vyjít s lidmi okolo vás, případně jak potěšit svoje blízké. Zatímco s těmi tipy na potěšení to půjde hladce, komunikace s okolím, zvláště tím pracovním, bude více skřípat a budete ve stresu.

Ryby

Snažte se o jediné, a to věnovat se maximálně přítomné chvíli. Těch zajímavých přítomných chvil bude totiž tento den hned několik, které si zaslouží vaši plnou pozornost a jsou nějak spjaty s vašimi rodinnými pouty. Ani v práci se nudit nebudete.