Horoskop na čtvrtek 16. července: Soustřeďte se na práci!

Beran

Vlivem Venuše se pustíte do koketování. Nezadaní Berani předvedou, že když jde o flirt, umí být okouzlující a šarmantní. Ovšem i pokud jste zadaní, pokušení vás nemine. Chvíli budete balancovat na hraně, nakonec si však uvědomíte, co je pro vás doopravdy důležité.

Býk

Máte sklony riskovat, a to především v oblasti investic. Štěstěna stála doposud při vás, ovšem to neznamená, že tomu tak bude věčně. Snažte se najít kompromis mezi bláhovostí a strachem. Jen tak si totiž můžete být jisti, že se vám všechno povede.

Blíženci

Plánujete stavět? Dnešek je ideálním dnem pro vyřizování stavebních povolení. I jiné úřednické záležitosti budou vyřízeny hladce a bez problémů, proto dnes překonejte svou nechuť k byrokracii a zbavte se veškerých odkládaných restů a povinností.

Rak

Nevědomky si z kolegů v práci vytvoříte dobré přátele. Aniž byste o to jakkoliv usilovali, společné řešení problémů a čas, který trávíte pospolu, udělá z vašeho pracovního kolektivu dobrou partu, kde jeden pro druhého neváhá udělat téměř cokoliv.

Lev

Práci svých kolegů budete puntičkářsky kontrolovat a nedovolíte, aby se kdekoliv stala sebemenší chyba. Vaši nadřízení to možná ocení, ovšem připravte se, že u svých spolupracovníků byste se mohli setkat se značnou nelibostí. Buďte proto diplomaty!

Panna

Neubráníte se myšlenkám na to, jak by asi vypadal váš život po boku jiného partnera. Možná dokonce budete mít pocit, že o něco přicházíte. Ovšem nezapomeňte na starou známou poučku, že jinde se zdá tráva vždy zelenější. Uvědomte si, co všechno máte!

Váhy

Kvůli dnešnímu večernímu programu budete v práci značně roztěkaní. Kolegové si vašeho neklidu všimnou a pomohou vám se vším, co se dá. Přesto se snažte soustředit na své povinnosti a nespoléhejte na dobrotu spolupracovníků. Při práci vše lépe uteče!

Štír

Učiníte důležité rozhodnutí v lásce. A můžete si být jisti tím, že bude pozitivní. Umíte se řídit intuicí a nenecháte se zmást tím, co se od vás čeká, nebo tím, co byste si pragmaticky přáli vy. Jednáte na základě citů. A to vás přivede ke štěstí!

Střelec

Rozhodnete se pro velmi důležitý krok, který změní vaše dosavadní směřování. Dobře si totiž uvědomujete, že byste stagnovali na místě jenom z lásky ke všemu starému a známému. To byste se ale nikam neposunuli! Proto se nebojte dnes trochu zariskovat.

Kozoroh

Jste v dlouhodobém vztahu? Potom je možné, že se začnete lehce nudit. Není to nic fatálního ani nezvratného! Rozhodně však nepodceňujte zničující vliv rutiny. Trocha nečekaného váš vztah oživí a zažehne ve vás i partnerovi jiskru, která občas chybí.

Vodnář

Od nových povinností dáte v zaměstnání ruce pryč. I když máte pocit, že máte svých starostí dost, neměli byste zapomenout na fakt, že je nutné na sobě neustále pracovat. Máte potenciál, a pokud jej nebudete rozvíjet, brzo vás předběhne někdo jiný.

Ryby

Vaše budoucnost začne mít konečně konkrétní podobu a vy se budete moci těšit z faktu, že se jeví velice růžově! Zapomenete proto na veškeré stresy a černé myšlenky uplynulých dní. Místo toho si budete užívat pohodu a především velmi dobrou náladu!