Horoskop na čtvrtek 16. ledna: Zkuste se na svět dívat s nadhledem

Může se zdát, že vám vesmír do cesty staví samé prekážky a "jobovky". I když to tak může působit, nepropadejte skepsi. Všechny nesnáze nakonec zdárně překonáte. Střelci by se měli vyvarovat zamlčování vlastních názorů jen proto, aby byl klid. To platí i pro oblast citů. Někdy je otevřený konflikt lepší než zdánlivě rozumný ústup.