Horoskop na středu 16. září: Den vhodný pro investice

Beran

Doma budete příliš dychtiví na to, abyste se smířili s nějakým příslibem či konejšením. Pokud něco budete chtít, tak se toho budete dožadovat ihned a nenecháte se odbýt. Ačkoliv vám to příbuzní budou vyčítat, dáte jim najevo, že si jdete za svým.

Býk

Dnešní den je vhodný pro odpočinek a volnočasové aktivity. Jste teprve v polovině pracovního procesu, tak se nehodláte vyčerpat. Potřebujete přece dostatek sil i na konec týdne. Dopřejte si relax ve vířivce, či relaxační masáž, to vás postaví na nohy.

Blíženci

Dojde ke střetu s někým blízkým. I když to s ním budete myslet dobře a budete se mu snažit poradit, zjistíte, že je to zbytečné a nemá cenu rozumně argumentovat. Bude si holt muset projít osobní zkušeností. Věřte, že je to někdy více než dobrá rada.

Rak

Tento den je vhodný pro finanční investice. Nebojte se založit si nějaké spoření, či investovat do něčeho movitého. Je vysoká pravděpodobnost, že to bude správná volba a vaše peníze se vám nakonec zúročí, jen se nesmíte bát také trochu riskovat.

Lev

Pocítíte více energie při náročných pracovních taženích. To, co vás požene kupředu, je obrovská motivace a vidina kariérního postupu. Budete makat jako diví, jen aby si ostatní všimli, jak skvěle vám to jde. Minimálně pochvaly se jistě brzy dočkáte.

Panna

Neschovávejte se pod stůl a přijměte každou výzvu, která se vám postaví do cesty. Nebojte se prohry, hvězdy dnes stojí při vás! Nejvíce úspěšní budete ve velkých obchodních tazích. Nadřízenému spadne čelist, když si uvědomí, jaký poklad ve vás má!

Váhy

Všechny životní okolnosti budou pohodové a vy si budete moci na plno užívat radostného dne. Pamatujte, že sdílená radost je dvojnásobná radost, tak na ni nebuďte sami a s někým blízkým se o ni podělte. Starosti dnes nechte stranou, zítra je taky den.

Štír

Dnes můžete očekávat velmi vypjatý den pro vaše nervy. Nejen, že se najdou lidé, kteří vám budou pít krev, ale ještě navíc budete vzteklí sami na sebe, což se projeví celkovou podrážděností. Pokud můžete, zalezte si do postele a už z ní nevylézejte.

Střelec

Dnes je ideální den pro zpestření milostného života. Nejen, že ve svých představách máte nápady, které byste chtěli vyzkoušet, ale dokonce vám ani nechybí odvaha na jejich realizaci. Protějšek bude svolný ke každé vaší představě, tak toho využijte!





Kozoroh

Očekávejte změny hlavně v zaměstnání. Ať už se to bude týkat nových postupů, či přesunu kanceláře, bude pro vás těžké se s nastalými skutečnostmi vyrovnat. Nebojte se s tím svěřit kolegům, nejen, že vás podpoří, ale zjistíte, že jdou na tom stejně.

Vodnář

Dnešní den bude velmi náročný především pro vztahy. Komunikace bude váznout, a když už se o ní budete pokoušet, protějšku nebude nic dost dobré a dá vám to zřetelně najevo. Raději den věnujte přátelům. Ti vás rádi uvidí a budou se na vás i usmívat.

Ryby

Mars v Beranu dnes nevytváří dobré klima pro práci. Nejlépe uděláte, když si vezmete jeden den volna. Výmluva na střevní potíže vždy zabere a vy se budete moci kurýrovat záležitostmi, které vás naplňují. Nebojte se toho, a zkuste se vrátit do pubertálních let.