Horoskop na čtvrtek 17. června: Rande naslepo není dobrý nápad

U schůzky naslepo se vám pravděpodobně nebude dařit skrývat zděšení. Možná vás nečekaně zachrání šéf, který bude potřebovat práci navíc. Poprvé v životě vás to potěší. A zadaní by si měli dát pozor na nevěru.

Beran

Pokusíte se věnovat administrativě, jelikož se vám už na stole kupí mnoho papírů a vy nevíte co s nimi. Když už budete v tom, bylo by dobré si i doma v těchto záležitostech udělat pořádek. Odlehčíte nejen sobě samým, ale také vašemu pracovnímu stolu.

Býk

Pracovní výsledky opravdu nejsou vaším cílem číslo jedna. Raději se budete zaobírat láskou. To je totiž daleko příjemnější a pohodlnější. Nenechejte se však pohodlností příliš ovládnout, váš nadřízený by pro to vůbec žádné pochopení doopravdy neměl.

Blíženci

Do pracovního kolektivu přinesete novou myšlenku, jak zvýšit efektivitu práce a zároveň ušetřit podstatnou část času. Vaším nápadem budou všichni nadšení a dočkáte se slov uznání a chvály, což vás příjemně zahřeje na srdci. Jen pozor ať nezpychnete.

Rak

Pokud se vám bude chtít někdo svěřovat, raději ho pošlete za někým jiným. Ačkoliv byste rádi pomohli, víte, že neudržíte žádné tajemství. To by se člověku, který za vámi přijde, nemuselo líbit. Zítra je taky den, tak nemá smysl situaci hrotit.

Lev

V lásce budete koketní, což se vám vyplatí. Ačkoliv se opačné pohlaví nad vašimi poznámkami nejednou začervená, vnese to do společné komunikace trochu vzrušení a adrenalinu, který vás posune o krůček dál k vytouženému cíli. Kladný výsledek je zaručený.

Panna

Je více než pravděpodobné, že neodoláte a budete tajně nevěrní. Výčitky sice mít nebudete, ale strach z reakce protějšku vás ubezpečí v nápadu, že bude lepší své milostné akce utajit. S dlouhodobým mileneckým vztahem ale nepočítejte, byl by prozrazen.

Váhy

V partnerství budete citlivější i na drobnější nesrovnalosti a budete mít tendence hned všechno začít řešit. Naštěstí máte protějšek, který vaše potřeby chápe a snaží se jim vyjít maximálně vstříc. Nezadaní, i malá změna zevnějšku může udělat zázraky!

Štír

Neměli jste si poslední dobou co říct? Šlo jen o přechodný čas a dnes už opět najdete společné téma k rozhovoru, díky čemuž se vše vrátí do starých kolejí. Nezadaným nová témata k hovoru mohou pomoci k navázání nové známosti, jen se musí trochu snažit.

Střelec

Dnes se budete věnovat převážně rodině. Víte, že práci jste věnovali nadmíru času a je potřeba si taky odpočinout. V zaměstnání se vyplatí spíše vyčkávat, do ničeho se zbytečně nehrňte po hlavě. Více byste si tím ublížili, nežli přilepšili.

Kozoroh

Ačkoliv budete mít pocit, že vás partner doma přehlíží, je vám jasné, že jde jen o dočasný pocit, jelikož vaše láska taková doopravdy není. Je to dáno tím, že toužíte po společnosti. Ale od čeho máte přátele? Zvedněte telefon a jděte si poklábosit.

Vodnář

Budete-li naslouchat své intuici, pak máte šanci uspět. Může se vám díky její pomoci podařit přesvědčit klíčovou osobu, aby s vámi spolupracovala. Přineslo by vám to nejen pracovní uznání, ale i finanční zisk navíc, což pro vás bude velkou motivací.

Ryby

Vyšli jste si na schůzku naslepo? Zděšení se vám patrně nebude dařit skrývat. Už teď víte, že stejnou chybu nikdy neuděláte a budete rádi, že se ze schůzky můžete vymluvit na schůzku se šéfem, který vám náhle zavolá. Třeba cestou na někoho narazíte.