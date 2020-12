Horoskop na čtvrtek 17. prosince: Najdete nečekanou podporu!

Beran

Úspěšně se vyhnete zbytečnému utrácení za dárky a nákupy pojmete rozumně a střízlivě. Vyvarujete se toho, abyste se o Vánoce finančně zruinovali. Investujete proto do praktických a poměrně levných dárků. To samé vyžadujete koneckonců i po ostatních.

Býk

Kolegové před vámi budou mít respekt. Je to dáno nejen vaší pracovitostí, ale především vážností a úctou, kterým se těšíte pro své výkony. I tentokrát ukážete, že jste ve své práci brilantní. Jen pozor na přehnané nároky, každý nemůže být jednička.

Blíženci

V zaměstnání po vás budou žádat téměř nadlidské výkony! Připravte se proto na velice náročný den a obrňte se trpělivostí. Nebojte, Mars vám pomůže a málokdo dokáže improvizovat tak dobře jako vy. Chce to jen trochu více sebevědomí a odvahy.

Rak

V oblasti lásky budete potřebovat povzbuzení, cítíte se totiž poněkud nejistí. Je to dáno tím, že nevíte, jak partner bere váš vztah. Vyvarujte se však nátlaku a dotěrných otázek. Raději vnímejte nenápadné signály. Ty vám napoví zdaleka nejvíce.

Lev

Konečně se vám podaří prolomit ledy a zamilované dvojice se dnes oddají lásce. Dokážete totiž odstranit veškeré bariéry, které stály mezi vámi a vaším partnerem. Vztah se díky tomu stane mnohem spontánnější a vášnivější. Neváhejte a poddejte se mu!

Panna

Pozor, vlivem retrográdního Uranu se vám v zaměstnání rodí nová konkurence! Měli byste přestat uvažovat nad vánoční výzdobou a poněkud přidat ve svých pracovních výkonech! Jinak vám hrozí, že se o svátky nezbavíte myšlenek na práci. A ty by byla škoda.

Váhy

Dnešní den přeje Venuše lásce a sbližování. Pokud jste tedy čerstvě zadaní, neváhejte a snažte se dozvědět o svém partnerovi, pokud možno co nejvíce. A to nejen psychicky, ale také fyzicky! Uvidíte, že to bude nejen zábavné, ale především velice poučné.

Štír

Budete donuceni přizpůsobit se partnerovi. Jako dominantním bytostem vám to bude proti srsti, nicméně nakonec přece jen převládne láska nad vlastními zájmy. Váš vztah se posune o několik úrovní výše. Nakonec zjistíte, že obětovat se není nic hrozného.

Střelec

Venuše ve vašem znamení přeje lásce. Ta, která vás potká, bude přímo osudová! S člověkem, ke kterému se připoutáte, si dovedete představit život. Máte sklon mít hlavu v oblacích a nic kromě vztahu vás v podstatě nezajímá. Tentokrát jste však zvolili správnou cestu.

Kozoroh

S protějškem jste už poměrně dlouhou dobu, proto dostanete chuť vztah trochu okořenit. Partnera tím poměrně překvapíte, nicméně ani jemu nebudou experimenty proti srsti. Jen musíte najít tu správnou míru. Nezapomeňte, že je nutné znát jisté hranice.

Vodnář

Marně spoléháte na ty, kteří vám v minulosti slíbili pomoc. Jako by se po nich zem slehla. Smiřte se proto s tím, že jejich pomoci se pravděpodobně ani nedovoláte. Pokud problémy nezvládnete sami, obraťte se na svoji rodinu. Najdete nečekanou podporu!

Ryby

Dnes budete postaveni před nelehké rozhodnutí. Jistý člověk se vám totiž vyzná ze svých citů a bude požadovat jasnou odpověď. Překvapení bude veliké a reakce rozpačitá. Nenechte se však do ničeho tlačit. Pokud si nejste jistí, s klidem to řekněte.